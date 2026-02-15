DER TAG IN MÜNCHEN

„Heute ist München die Tribüne einer unterdrückten Nation“

250 000 Menschen demonstrieren auf der Theresienwiese gegen das iranische Regime. Sie fordern Demokratie und Menschenrechte und bejubeln den Schah-Sohn Reza Pahlavi. Am Ende wird die Polizei mit vielen Rosen beschenkt, als Dank für ihre Unterstützung. (SZ Plus)

Der Rest vom Protest In der Altstadt demonstrieren am Samstag Tausende auf weiteren Kundgebungen mit höchst unterschiedlichem Zulauf.

Pflanzaktion in der Altstadt kostet bis zu 100 000 Euro pro Baum Die Stadt will die Fußgängerzone in heißen Sommern kühlen und dafür mehr als 150 Bäume pflanzen. Das wird kompliziert und teuer - auch wegen vieler Leitungen im Untergrund.

Kommentar zur Klimaanpassung: Die Bäume sind teuer, aber ihre Rendite ist garantiert

„Für uns geht es um sehr viel“ Nach dem Verkauf eines Mietshauses in der Maxvorstadt wollen die neuen Eigentümer das renovierungsbedürftige Gebäude abreißen und durch einen Neubau ersetzen lassen. Aber für die Mieterinnen und Mieter besteht noch Hoffnung, dass sie bleiben können. (SZ Plus)

Woher Geishas und Sufragetten kommen Im Untergeschoss von Kostüme Breuer lagern 20 000 Kostüme vom historischen Gewand bis hin zur Berufskleidung und Comicfigur. Wie sich Münchner in Japaner verwandeln und CSU-Politikerinnen zu Aktivistinnen der Frauenbewegung werden.

Konzert in der Münchner Olympiahalle: Herbert Grönemeyer taumelt liebestoll durch den Valentinstag (SZ Plus)

Unfall im Skilager: Mädchen aus München stirbt bei Rodelunglück

Bei Paunzhausen: Sechs Polizeifahrzeuge fahren auf der A9 ineinander

Cirque du Soleil in München : Traumberuf Trapez-Künstler, Nebenjob Hofnarr Als Kind wuchs er im Circus Krone auf. Jetzt ist Nicolai Kuntz der einzige deutsche Akrobat der Cirque-du-Soleil-Show „Alegria“ auf der Theresienwiese. Nebenbei brachten ihn seine artistischen Fähigkeiten schon ins Finale von „Ninja Warrior“. Von Michael Zirnstein ...

Ludwig II. im Film : Die vielen Gesichter des Märchenkönigs Eine neue Fernsehserie verspricht ein intimes Psychogramm des bayerischen Königs Ludwig II. Wer übernimmt die Hauptrolle? Und wer spielte ihn bisher? Ein royaler Rückblick in sieben Kapiteln. SZ Plus Von Josef Grübl ...

Künstler‘s Weinbar : Eine Weinbar, die so gar nicht spießig ist Betreiber Michael Künstler hat einen Ort geschaffen, an dem sich Kenner und Laien gleichermaßen wohlfühlen – und an dem man lernen kann: Nicht alle guten Weine kommen aus Italien oder Spanien. Von Anna-Maria Salmen ...

