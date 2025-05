Der Mord an der kleinen Michaela Eisch jährt sich zum 40. Mal, laut einer neuen Statistik ist die Münchner S-Bahn so unpünktlich wie noch nie, die Wirtin der Paulaner Wiesn-Zelte hört auf und mehr.

Von Anne Eberhard

Wer ermordete die kleine Michaela? Vor 40 Jahren wird die achtjährige Michaela Eisch mitten in München missbraucht und getötet. Es ist der einzige ungeklärte Sexualmord an einem Münchner Kind. Warum konnte der Täter nie gefunden werden - obwohl es eine DNA-Spur gibt? (SZ Plus)

Münchner S-Bahn ist so unpünktlich wie noch nie Die Züge verspäten sich nicht nur, sie fallen auch besonders oft aus. Woran das liegt und ob Besserung in Sicht ist.

Die Wirtin eines der ältesten und größten Wiesn-Zelte hört auf Arabella Schörghuber gibt nach dem Oktoberfest die Paulaner-Festhalle ab. Warum sie sich dazu entschieden hat und welche Gerüchte es um das Wiesnzelt gibt. (SZ Plus)

Sekt für den Kakadu Was hat es mit dem Porzellan-Kakadu auf sich, den die Meistermannschaft des FC Bayern in einem Nobelrestaurant mitgehen ließ, und wie geht es mit ihm jetzt weiter? Restaurant-Chef Michael Käfer klärt auf. (SZ Plus)

Was Münchner wegen der Meisterfeier des FC Bayern beachten müssen Am Sonntag präsentieren die Mannschaften des FC Bayern den Fans die Meisterschalen. Am Marienplatz dürfte dann viel los sein. Welche Einschränkungen es gibt.

Dauerhafter Netzausbau für die Theresienwiese O2 Telefónica will bis zur Wiesn mehrere feste 5G-Antennen in der Nähe des Festplatzes installieren. Das Unternehmen reagiert damit auf den immer höher steigenden Datenverbrauch in Städten - vor allem bei Großveranstaltungen.

Bildung Böller-Attacke und rechtsextreme Flyer an Schulen: Polizei gibt neue Details bekannt

Polizei in München 24-Jähriger nahe dem OEZ mit Waffe bedroht

Zum zweiten Mal wiedergewählt Winfried Nerdinger bleibt Präsident der Akademie der Schönen Künste

Vorfall in Thalkirchen Polizei findet U-Bahn-Schubser

Klassik : „Wir müssen die Leute mit Kunst füttern“ Simon Rattle ist der interessierteste und einfallreichste unter den großen Dirigenten. Ein Gespräch über die Macht der Musik und darüber, wie man es schafft, das Beste aus Menschen herauszuholen. SZ Plus Interview von Reinhard J. Brembeck ...

Autobiografie : Ein Wunder, dass sie überlebt hat Sie arbeitete als Domina in der Münchner Halbwelt, als der Mord an einer Prostituierten Herta Lueger ans grelle Licht der Öffentlichkeit brachte. Jetzt erzählt die 76-Jährige zusammen mit ihrer Tochter ihr Leben selbst. „Bardame gesucht – Zimmer vorhanden“ gleicht einer Achterbahnfahrt. SZ Plus Von Christian Mayer ...

„Nebenan“ im Univiertel : Dieses Café muss nicht gehypt werden Das Café „Nebenan“ im Univiertel verbindet Retro-Optik geschickt mit modernen Elementen. Es besticht mit einem vielfältigen Frühstück und der besonderen Beziehung zu den Gästen. Von David Scheidler ...

