Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchens neues Tor zur Welt nimmt Gestalt an Heute noch Kabel, Staub und Gerüste, morgen schon Cocktailbars, Hightech-Kontrollen und A380-Brücken: Der neue gläserne Steig am Flughafen soll das Reisen komfortabler, schneller und stressfreier machen. Ein Baustellenbesuch.

Warum München doch keinen neuen Olympiaberg bekommt Park statt Berg: München führt vor, wie die Sommerspiele in der Stadt aussehen sollen. Eine Ankündigung aber entpuppt sich als Tippfehler.

Wie ein Trick den Münchner Mietspiegel senken soll Damit 40 000 günstige städtische Wohnungen in die Berechnung der Durchschnittsmieten einfließen können, schlagen die Münchner Grünen eine List vor. Mit einer minimalen Mietminderung ließe sich eine große Wirkung erzielen – für alle Münchner Mieter. (SZ Plus)

„Es wäre eine Katastrophe, wenn Hakenkreuz-Schmierereien an Schulen normal würden“ Grundschulkinder, die rassistisch beleidigt werden, rechtsextreme Bilder im Klassenchat – das ist Teil des Schullebens, auch in München. Das zeigt ein Bericht, in dem die bekannten Vorfälle dokumentiert werden. Wie die Stadt dem entgegenwirken will. (SZ Plus)

Taxifahrer bekommt nach Unfall mit Polizeiauto Entschädigung In der Neujahrsnacht eilte Sadik Alici einem Mann zu Hilfe, der von einer Balustrade gestürzt war. Doch beim Versuch, ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf der Ludwigstraße zu stoppen, wird er selbst schwer verletzt. Das Gericht sieht eine Schuld beim Beamten am Steuer – aber auch beim Kläger selbst. (SZ Plus)

Oktoberfest 2025 Das ist die Wirtschaftsmacht der Wiesnwirte

Allach Acht Schwerverletzte nach Reizgas-Attacke in Münchner Schule

Schwere Vergewaltigung Kfz-Lackierer vor Jugendgericht zu Haftstrafe verurteilt

Baustellen auf Schiene und Straße Der Pfingstverkehr wird in München zur Geduldsprobe

Münchner Club-Kultur Das Legal am Sendlinger Tor wird voraussichtlich gerettet

MÜNCHEN ERLESEN

Allestrommler beim FC Bayern Basketball : „Die fragen uns dann: Spinnt ihr?“ Claudia Zirngibl und Heiner Götz sind bei fast allen Spielen des FC Bayern Basketball. 30 000 Kilometer fahren sie jede Saison. Sollte ihr Team gegen Heidelberg doch noch ins Finale einziehen, dann auch Dank der beiden Trommler. SZ Plus Von David Kirchner ...

Familienchronik : „Mir war es wichtig, nicht nur die Geschichte der Nazi-Verfolgung zu schreiben“ Jan Mühlstein, Mitgründer und langjähriger Vorsitzender der liberalen Gemeinde Beth Shalom in München, hat die Geschichte seiner deutschsprachigen jüdischen Familie in Böhmen recherchiert. Was er dabei herausgefunden hat. Von Udo Watter ...

UNSER FREIZEITTIPP

Was in diesem Sommer im Münchner Brunnenhof geboten ist : Eine Supergroup der Blasmusik und eine Verbeugung vor Robbie Williams Im sonst so stillen Residenzhof wird’s wieder laut: Beim Open-Air drücken „Labrassbanda“ und andere Blech-Heroen auf die Tube, feieren Tributbands „Pink Floyd“ und „Abba“. Was noch geboten ist. Von Jana Wejkum ...

