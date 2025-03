Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Streikversammlung zwischen Gedenken und Arbeitskampf Zwei Menschen waren nach einem Attentat auf einen Verdi-Demonstrationszug vor einem Monat ums Leben gekommen. Trotzdem gehen nun erneut Tausende Beschäftigte in München auf die Straße. (SZ Plus)

Showtime mit Demütiger Haben bei der Starkbierprobe alle nur Tofu im Hirn oder Bubatz in der Birne? Vor prominentem Publikum versuchen Bußprediger Maxi Schafroth und die Darsteller im Singspiel, den im Raketentempo verlaufenden Veränderungen der Welt hinterherzuhecheln. (SZ Plus)

Bei der Fastenpredigt sogar vereinzelte Buhrufe Die Stimmung beim Starkbieranstich ist verhaltener als in früheren Jahren. Auch ungeniertes Schimpfen ist zu hören. Wie prominente Zuschauer das Derblecken fanden. (SZ Plus)

Der Nockherberg im Würgegriff der Weltlage Beim vergangenen Nockherberg schwang noch Hoffnung mit. Doch diesmal? Die politische Lage kommt purem Horror nahe – die Darbietungen auf der Bühne sind ungewohnt düster. Das gefällt nicht jedem. (SZ Plus)

Söder und Gott auf einer Stufe – und darüber? Einst musste Markus Söder bangen: Wird er in der Fastenpredigt überhaupt erwähnt? Diesmal steht er im Fokus wie kein anderer, sogar Aiwanger rückt an den Bühnenrand. Also alles gut für den Ministerpräsidenten? Nun ja.

Bogenhausener wehren sich gegen Anwohnerparken – Ausweis kostet 30 Euro Die Stadt plant neue Lizenzgebiete – eigentlich, um den Nachbarn die Parkplatzsuche zu erleichtern. Doch die gründen eine Bürgerinitiative dagegen und demonstrieren vor einer Einwohnerversammlung. Was treibt sie an? (SZ Plus)

Ein Café, das Menschen Mut macht Katharina Stadler führt das Café Kustermann. Mit ihr wurde es ein Wohnzimmer fürs Viertel. Und auch ein Ort der Menschlichkeit, an dem junge Leute ihren Weg in einen Beruf finden. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess am Oberlandesgericht: Grafiker unterliegt im Urheberrechtsstreit gegen FC Bayern

Nahverkehr in München: Arbeiten an zweiter S-Bahn-Stammstrecke laufen unter Druck – und zwar mit genau 0,4 bar

Freistaat prüft Tram-Trasse: Kommt jetzt doch der Tunnel unter dem Englischen Garten?

Festnahme in München: Autodiebe spezialisieren sich auf Porsche-Modell – Polizei jagt sie mit Großaufgebot

Polizei registriert 51 Fälle: Gefälschte Erste-Hilfe-Bescheinigungen verkauft

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Familienbetrieb in München : Gärtnern in der zwölften Generation Die Wurzeln der Gärtnerei Dosch in Bogenhausen reichen 275 Jahre zurück – mindestens. Florian Dosch erzählt vom Wachsen und Gedeihen des Betriebs, von dürren Zeiten und dem ständigen Zurechtstutzen der Geschäftsfelder. Von Catherine Hoffmann

SZ Plus Julia Fischer und Daniel Müller-Schott im Gespräch : „Wir drohen zur Provinz zu werden“ Wie sieht die Zukunft der klassischen Musik aus? Düster - was München betrifft. Das finden zumindest die Geigerin Julia Fischer und der Cellist Daniel Müller-Schott, zwei Top-Stars. Warum? Das hängt mit Markus Söder zusammen, mit der Konkurrenz in Hamburg. Und mit fehlender Weitsicht. Interview von Paul Schäufele

UNSER KULTURTIPP

Theaterfestival „Kuckuck“ für die Allerkleinsten : Bauklötze staunen und raus auf den Dancefloor Die diesjährige Ausgabe des Theaterfestivals „Kuckuck“ für Anfänger zeigt vom 14. bis 24. März zehn Inszenierungen mit Farbe, Holz, Wasser und Papier – und wagt sich sogar auf den Dancefloor. Ein gewohnt üppig bestücktes Programm für die Allerkleinsten – ob es auch künftig so bleibt, ist ungewiss. Von Barbara Hordych

