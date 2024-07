Der Stand des Groß-Umbaus am Hauptbahnhof, ein Skandal erschüttert die evangelische Kirche in Freimann, die besten Pilger-Routen von und nach München und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch: Schwere Vorwürfe gegen Pfarrer aus Freimann Mehr als 40 Jugendleiterinnen und Jugendleiter treten aus Protest gegen den Pastor zurück. Die evangelische Gemeinde Freimann wird von einem Skandal erschüttert, der viele Bemühungen der Kirche konterkariert (SZ Plus).

Eine Baustelle, die jedes Jahr 150 Millionen Menschen passieren Zweite S-Bahn-Stammstrecke, neuer U-Bahnhof, schickeres Empfangsgebäude: Münchens Hauptbahnhof wird von Grund auf umgebaut – und das bei laufendem Betrieb. Wie das geht und wie lange sich die Arbeiten noch ziehen werden.

München will zwei „Superblocks“ einrichten Weniger Verkehr, mehr Grün, mehr Freizeitmöglichkeiten: Rund um den Gärtnerplatz und im Westend sollen neue „Nachbarschaftsviertel“ nach dem Vorbild Barcelonas entstehen (SZ Plus).

Uhrenräuber zu Haftstrafen verurteilt Erst rissen sie einem Galeristen seine teure Armbanduhr vom Handgelenk, dann lieferten sie sich eine „irre Verfolgungsfahrt“ mit der Polizei. Vor Gericht beteuern die beiden Angeklagten, dass sie mit der Beute nur ihren Familien helfen wollten (SZ Plus).

Kinderbetreuung in München Alleinerziehende sollen bald leichter an Kitaplätze kommen (SZ Plus)

Münchner Bahnhofsviertel Attacke auf Kippa tragenden Juden

Einigung um Denkmalschutz Wie es mit der alten Tierklinik am Englischen Garten weitergeht (SZ Plus)

Nahverkehr Deutschlandticket gilt weiter im MVV-Gebiet

Schwimmen in der Stadt Neuer Anlauf für ein Flussbad an der Isar

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Spiritualität : „Achtung, Pilgern kann dein Leben verändern“ Wer mit Michael Kaminski unterwegs ist, lernt, wie man Entschleunigung und Selbsterfahrung verbindet. Der Pilger-Experte kennt die besten Routen von und nach München und weiß, warum man am besten allein laufen sollte. Von Karina Jais

SZ-Podcast „München persönlich“ : „Ich entspreche als junge Dreifachmutter nicht der Standardwirtin in München“ Der Alte Simpl prägt seit mehr als 120 Jahren die Maxvorstadt – und hat seit April dieses Jahres eine neue Wirtin: Sina von Tongelen. Was ist neu an ihrem Konzept? Und wieso sind Frauen bessere Wirtinnen? Von Jana Jöbstl

SZ Plus Lampenschirm-Experte Andreas Werner : Mit welchem Stoff man gediegene Dunkelheit schafft Welche Lampenschirme sind am Tegernsee gewünscht, wo findet man Zwiebelkuppel-Schirme und welches Material ist wieder im Kommen? Besuch in Andreas Werners Fachgeschäft für Erleuchtung. Von Sabine Buchwald

UNSER FREIZEITTIPP

Mini-München : Spielerisch Demokratie lernen Neue Jobs, Verkehrsplanung, Digitalisierung: Bis zu 2000 Kinder täglich können in Mini-München in den Sommerferien ausprobieren, wie das Leben der Großen funktioniert. Und zwar weitgehend unbehelligt von den Erwachsenen. Von Tanja Munsch

