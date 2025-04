Warum die Stammstrecke immer teurer wird, was der Erweiterungsbau der München-Klinik kann, wie ein Prozess um tödliche Schüsse auf einen Drogendealer ausgegangen ist und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Zweite Stammstrecke kostet nun schon 9,4 Milliarden Euro Das Bahn-Großprojekt in München wird immer teurer – und das dürfte noch eine Weile so weitergehen. Woran das liegt und mit welchen Gesamtkosten zu rechnen ist. (SZ Plus)

Kommentar: Schon wieder teurer? Die Salamitaktik der Deutschen Bahn muss ein Ende haben Die Kosten der zweiten Münchner Stammstrecke steigen deutlich stärker als geplant. 2022 war das schon mal der Fall. Und 2016. Und 2015. So kann es nicht weitergehen. (SZ Plus)

Was der neue 200-Millionen-Euro-Bau der München-Klinik alles kann Die Erweiterung der Klinik in Bogenhausen ist fertiggestellt. Dank neuer OP-Säle, moderner Technik, idealer Raumtemperatur und spezieller Lichtkonzepte sollen Patienten sich hier noch schneller erholen.

Ein neuer Stadtteil für 15 000 Menschen Auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne entstehen in den kommenden Jahren 5500 Wohnungen und mehrere Schulen. Die Arbeiten für das Quartier Neufreimann sind in vollem Gange – und die ersten Mieter können schon einziehen.

Haftstrafe nach tödlichem Streit um drei Kilogramm Marihuana Nach den tödlichen Schüssen auf einen Drogen-Dealer in Milbertshofen wird der Komplize des mutmaßlichen Schützen wegen Cannabis-Handels im großen Stil und fahrlässiger Tötung verurteilt. Der 26-jährige Münchner muss lange in Haft.

WEITERE NACHRICHTEN

Pullach Einbrecher attackieren zwei Senioren nachts in ihrem Haus

Prozess am Amtsgericht München Taxler vergewaltigt Wiesn-Besucherin und bekommt Bewährungsstrafe (SZ Plus)

Vorwürfe zurückgewiesen Münchner Wohnen: Alle Gasabrechnungen korrekt

Öffentlicher Dienst Tarifabschluss kostet München 111 Millionen Euro pro Jahr

Hasenbergl Frau mit Stichen in Grünanlage schwer verletzt

MÜNCHEN ERLESEN

Gründer des Spiele-Archivs : „Wer Spielregeln nicht einhält, hält sich auch nicht an die Lebensregeln“ Tom Werneck hat Spiele entwickelt, Bücher geschrieben und zum Thema promoviert. Warum er glaubt, dass der Wunsch, etwas gemeinsam mit anderen Menschen zu erleben, zunehmen wird und was das Spielverhalten über Menschen aussagt. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

Widerstandskämpfer Georg Elser : Der Mann, der Hitler mit einer Bombe töten wollte Georg Elser plante sein Attentat im Münchner Bürgerbräukeller akribisch – und scheiterte um 13 Minuten. Noch kurz vor Kriegsende wurde er im KZ Dachau ermordet. Über einen Widerstandskämpfer, der beinahe in Vergessenheit geraten wäre. SZ Plus Von Christina Lopinski ...

Wohnungsnot : Wie fühlt es sich an, wieder bei den Eltern einzuziehen? Mit 25 Jahren zurück ins Kinderzimmer: Eine schreckliche Vorstellung, aber der angespannte Münchner Wohnungsmarkt lässt jungen Menschen oft keine Wahl. Drei Münchner über ein Leben zwischen Fußball-Bettwäsche und Problemen beim Dating. SZ Plus Von Lisa Mattern ...

UNSER FREIZEITTIPP

Beginn des Sommersemesters : Wo München für Studierende erschwinglich ist An den Unis beginnt das Sommersemester, junge Menschen freuen sich darauf, München zu erkunden. Wenn hier nur nicht alles so teuer wäre! Wie man die Stadt auch bei knapper Kasse genießen kann, zeigen unsere Tipps aus Gastro, Kultur und Sport. Von Lisa Mattern und Jana Wejkum ...

