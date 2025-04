Von Anne Eberhard

„Wir haben eine Mangelversorgung, die Lage ist prekär“ Die Situation ist angespannt wie nie: Weil an Förderschulen Plätze fehlen, müssen Erstklässler mit geistiger Behinderung in Grundschulen angemeldet werden. Und Betroffene fragen sich: Wie soll das funktionieren? (SZ Plus)

Weniger Söder, mehr Feminismus Wegen der Koalitionsverhandlungen in Berlin fehlt im Hofbräuhaus ein gewohnter Fixpunkt. Und Kabarettist Django Asül versucht, elegant einen Bogen zu spannen.

Beste Sprüche beim Maibockanstich: „Bis jetzt ist Friedrich Merz für SPD und Grüne so was wie der Nikolaus“

Wenn hinter dem Münchner Modehaus ein Billighändler aus China steckt Ein chinesischer Online-Kleiderhandel gibt vor, ein seriöses Münchner Unternehmen zu sein. Wer dort bestellt, bekommt minderwertige Ware und hat auch sonst noch Ärger. Für die Website bedient sich der Onlinehändler mit Fotos aus einem SZ-Bericht über existierende Modehäuser in Freising und Erding.

„Man muss ehrlich sein: Wir kommen an unsere Kapazitätsgrenzen“ Die Wohnungsnot erschwert es der Stadt, Geflüchtete unterzubringen. Im Rathaus regt sich deswegen zunehmend Widerstand gegen die Verteilungsquote – doch der Freistaat winkt ab.

Erste Einblicke in den neuen Pumuckl-Kinofilm „Pumuckl und das große Missverständnis“ soll am 30. Oktober in den Kinos anlaufen. Der rotzfreche und liebenswerte Kobold schiebt darin Maibaumwache und bekommt Besuch von einer Schildkröte. Auch an der zweiten Staffel der Serie wird gearbeitet.

S-Bahn in München: Millionenauftrag für nächsten Teil der zweiten Stammstrecke

Gasabrechnungen bei der Münchner Wohnen: Eigene Abrechnungen prüfen? Geht offenbar nur mit externen Experten

Prozess in München: Betrunkener Wiesnbesucher kapert Krankenwagen – und rammt Ampelmast

Brutale häusliche Gewalt: Gangster-Szenen in Giesing

Münchner Rotlichtmilieu: Ermittler schnappen skrupellosen Zuhälter

Comic über Kunstaktion : Der Mann, der sein Bild in der Pinakothek aufhängte Vor einem Jahr sorgte ein Mitarbeiter der Pinakothek der Moderne weltweit für Schlagzeilen, da er ein eigenes Werk in einer Ausstellung platzierte. Jetzt erzählt er in einem Comic seine Geschichte. SZ Plus Artikel vom: SZ am 30.3.2025 Von Jürgen Moises

Restitution im Bayerischen Nationalmuseum : Wie Einsteins Erben geraubtes Silber zurückbekommen Die Nazis hatten ihren Vorfahren Schätze abgepresst, vom Bayerischen Nationalmuseum haben sie sie zurückerhalten. Jetzt waren Angehörige der jüdischen Familien in München zu Gast – in einer Woche, in der die Raubkunstdebatte hohe Wellen schlägt. SZ Plus Artikel vom: SZ heute um 12:12 Uhr Von Jutta Czeguhn

„Nacht der Bibliotheken“ in München : Schmökern, bis die Augen zufallen Ein vielfältiges Programm lockt Groß und Klein in 13 Münchner Bibliotheken. Mutige Kinder können sogar zwischen Büchern übernachten. Artikel vom: SZ am 1.4.2025 Von Ramona Höllerer

