Am Samstag werden zur Demo für Demokratie 75 000 Menschen auf der Theresienwiese erwartet. Was große Kundgebungen bewirken können, wie sich Münchens Straßen verändern und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

„Nur wenn wir ganz viele sind, ist es ein starkes Zeichen“ 75 000 Demonstranten werden am Samstag um 14 Uhr zur großen Kundgebung für Demokratie auf der Theresienwiese erwartet. Zahlreiche Münchner Organisationen rufen zur Teilnahme auf, die MVG setzt mehr U-Bahnen und Personal ein.

Was der massenhafte Protest gegen rechts bewirken kann – und was nicht Kitt für die Brandmauer oder Beschleuniger der gesellschaftlichen Spaltung? Wie Politikwissenschaftler die Wirkung der Großdemonstrationen in diesen Tagen bewerten.

Auto, Fahrrad, Nahverkehr: Münchens Straßen verändern sich drastisch Noch vor wenigen Jahren waren Autos die Nummer eins in der Stadt. Nach einer neuen Studie verschieben sich die Gewichte im Verkehr deutlich. Was nun vorne liegt und was sich das Rathaus vornimmt (SZ Plus)

Ein Wiesnplakat, das die Bedienungen ehrt Seit mehr 50 Jahren sucht die Stadt jährlich in einem Wettbewerb das beste Plakat für das Oktoberfest aus. Wer dieses Mal gewonnen hat und welche Einreichungen noch prämiert wurden.

Open AI eröffnet erstes Deutschland-Büro in München Der Hightech-Standort München bekommt mit dem Unternehmen hinter Chat-GPT einen wichtigen Zuwachs. Das KI-Start-up nennt erstmals Nutzerzahlen für die Bundesrepublik.

„Das find' ich einen Krampf“ Eine künstliche Intelligenz will die politische Gesinnung am Gesicht ablesen. Über ein Kunstprojekt, das zu irritierenden Ergebnissen kommt.

WEITERE NACHRICHTEN

Abstimmung im Stadtrat: Umbau der Augustenstraße soll im zweiten Halbjahr 2025 beginnen

Wandern: Münchner Bergbus fährt künftig auch an Feiertagen

Für Familien: Was es im neuen Münchner Kindermuseum zu entdecken gibt

Fußball-Kultkneipe: Das „Stadion an der Schleißheimer Straße“ rettet sich in die Verlängerung

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Marathon am Dach der Welt : „Ich habe gekämpft und viel erreicht, ich fühle mich frei“ Shiva Paul läuft die weltweit härtesten Marathons. Als junger Mann floh er vor der Militärdiktatur in Bangladesch nach München. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer, schöpft Kraft aus täglichem Yoga und baut Brücken zwischen Kulturen. Von Martina Scherf

SZ Plus Attentat am alten Münchner Flughafen 1970 : „Milliardstel Sekunden, die entscheiden“ Alicja Kwade hat die Skulptur für den Gedenkort München-Riem 1970 geschaffen, mit dem an ein antisemitisches Attentat erinnert wird. Welche Rolle die Zeit dabei spielte, wie ihr die Polizei geholfen hat, und warum die Familie Katzenstein so wichtig war. Interview von Evelyn Vogel

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus Theaterabend über Osteuropa : Mit einem Märchen vom Krieg erzählen Eine Theatertruppe streitet über Russland, Belarus und die Ukraine: Im Theater HochX kommt der sehenswerte Abend „Drei kleine Schweine im Krieg“ über die Spannungen in Osteuropa heraus, der auch von hier erzählt. Von Yvonne Poppek

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg