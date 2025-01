Fünf Politiker auf der Suche nach Konzepten für bezahlbaren Wohnraum, was hinter der islamistischen Terrordrohung gegen das Oktoberfest steckt, Habecks Wahlkampfauftritt in Freimann und mehr.

Von Franziska Peer

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Münchens Wohnungsprobleme – wer hat die Lösung? Fünf Bundestagskandidatinnen und -kandidaten suchen öffentlichkeitswirksam nach Konzepten für bezahlbaren Wohnraum. Wo fängt man bei 800 Euro als Studentenbuden-Durchschnittspreis überhaupt an? Über verschreckte Bauherren, Umwandlungsverbote und den ganz alltäglichen Mietenwahnsinn.

Habecks Auftritt im Tempel der teuren Autos Der Andrang in der Münchner Motorworld ist groß, Hunderte müssen draußen bleiben. Drinnen skizziert der Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat die großen Linien seiner Politik – und übt nur dezente Selbstkritik (SZ Plus).

Was hinter der islamistischen Terrordrohung gegen das Oktoberfest steckt Die Polizei spricht von einer „hohen abstrakten Gefährdung“. Die Drohbotschaft beschäftigt auch das Terrorabwehrzentrum in Berlin, denn der IS-Ableger ISPK gilt als äußerst gefährlich (SZ Plus).

Eine der prächtigsten Münchner Kirchen bekommt ein Lifting Eineinhalb Jahre soll St. Maximilian am Isarufer saniert werden. Eine schwere Zeit für die Gemeinde, die auch noch Gerüchte über eine Profanierung umtreiben. Was an den Spekulationen dran ist – und was saniert wird (SZ Plus).

Tröpferlbad und „Kafe Marat“ müssen umziehen Die Stadt sucht alternative Standorte für den Jugendtreff und den Treffpunkt der links-autonomen Szene in München. Warum das Gebäude nicht saniert werden kann, und wo die beiden Einrichtungen nun unterkommen könnten.

WEITERE NACHRICHTEN

Chairman’s Dinner der Digitalkonferenz DLD Wenn München der Nabel der Zukunftswelt ist (SZ Plus)

Knappe Kassen Stadt will 118 Millionen beim Nahverkehr einsparen

Ramersdorf Zwei Großeinsätze der Polizei im selben Haus

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Hayato Sumino alias Cateen im Prinzregententheater : Influencer begeistert am Konzertflügel Für seine 1,5 Millionen Follower bei Youtube ist er Cateen, für seine Fans in den Konzertsälen Hayato Sumino: Beim Klavierabend des jungen Pianisten in München kommt alles zusammen. Kritik von Michael Stallknecht

SZ Plus Schutzräume : Autos und Akten im Bunker Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist auf der Suche nach Schutzräumen. Die meisten wurden auch im Landkreis München nach dem Kalten Krieg umgewidmet und sind schwer zu finden. Eine Suche. Von Raphael Stüdeli

UNSER GASTROTIPP

Hämmelmann’s Bar : Zechen und zocken Die Hämmelmann’s Bar im Gärtnerplatzviertel fühlt sich an wie eine lockere Nachbarschaftskneipe. Es gibt selbst kreierte Cocktails – und eine Ananas, die Rätsel aufgibt. Von Sarah Maderer

