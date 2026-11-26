DER TAG IN MÜNCHEN
Hier gibt es Münchens beste Lebkuchen Zwei Patissiers aus Münchner Luxushotels verkosten das klassische Weihnachtsgebäck für die SZ: Welcher Lebkuchen die Tester nicht nur optisch begeistert, wo man viel Geschmack für wenig Geld bekommt – und welche man sich sparen kann. (SZ Plus)
Neue Pläne für den Galeria-Komplex am Rotkreuzplatz Anfang 2030 könnten an dem zentralen Platz in Neuhausen unter anderem Wohnungen und Büros bezugsfertig sein – und für die Galeria-Filiale gibt es eine Gnadenfrist.
Die ersten Flocken fallen vom Münchner Himmel Noch vor dem meteorologischen Winterbeginn schneit es in der Stadt. Menschen hasten durch das Gestöber, Statuen werden zart eingepudert und Schneefiguren nehmen Form an. Bilder vom ersten Wintertag.
Wo man einen Riesentisch für 80 000 Euro findet – und einen Schrank fürs Leben Auf der Messe „Heim+Handwerk“ zeigen fast 800 Aussteller ihre Kreationen. Ein Rundgang durch die Hallen, wo es rekordbrechende Geschirrspüler gibt und Möbel, die wandelbar sind wie ein Chamäleon.
Neue Masche: Betrüger lassen sich Bankkarten und Pin-Nummern aushändigen Nach einem Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters verliert ein Ehepaar aus Hadern mehrere Tausend Euro. In Fürstenried wird eine Seniorin Opfer von Telefonbetrügern und verliert eine sechsstellige Summe.
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Nach Diebstahl in Allach: 14-Jähriger mit gestohlenem und getuntem E-Scooter erwischt
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