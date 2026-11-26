Wo es Münchens beste Lebkuchen gibt, was für den Galeria-Komplex am Rotkreuzplatz geplant ist, wie der erste Schnee das Stadtbild verändert und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Hier gibt es Münchens beste Lebkuchen Zwei Patissiers aus Münchner Luxushotels verkosten das klassische Weihnachtsgebäck für die SZ: Welcher Lebkuchen die Tester nicht nur optisch begeistert, wo man viel Geschmack für wenig Geld bekommt – und welche man sich sparen kann. (SZ Plus)

Neue Pläne für den Galeria-Komplex am Rotkreuzplatz Anfang 2030 könnten an dem zentralen Platz in Neuhausen unter anderem Wohnungen und Büros bezugsfertig sein – und für die Galeria-Filiale gibt es eine Gnadenfrist.

Die ersten Flocken fallen vom Münchner Himmel Noch vor dem meteorologischen Winterbeginn schneit es in der Stadt. Menschen hasten durch das Gestöber, Statuen werden zart eingepudert und Schneefiguren nehmen Form an. Bilder vom ersten Wintertag.

Wo man einen Riesentisch für 80 000 Euro findet – und einen Schrank fürs Leben Auf der Messe „Heim+Handwerk“ zeigen fast 800 Aussteller ihre Kreationen. Ein Rundgang durch die Hallen, wo es rekordbrechende Geschirrspüler gibt und Möbel, die wandelbar sind wie ein Chamäleon.

Neue Masche: Betrüger lassen sich Bankkarten und Pin-Nummern aushändigen Nach einem Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters verliert ein Ehepaar aus Hadern mehrere Tausend Euro. In Fürstenried wird eine Seniorin Opfer von Telefonbetrügern und verliert eine sechsstellige Summe.

WEITERE NACHRICHTEN

Verkehr in München: Bauarbeiten zwischen Laim und Allach: Ersatzverkehr bis 7. Dezember

Nach Diebstahl in Allach: 14-Jähriger mit gestohlenem und getuntem E-Scooter erwischt

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Wo und warum die Stadt im Sozialen spart Außerdem geht es im Podcast um eine Frau, die jahrelang zu viel für ihre Wohnung bezahlt hat und jetzt 60 000 Euro zurückbekommt. Was heißt das für andere Mieter in der Stadt? Podcast von Lisa Bögl und Tim Brack ...

MÜNCHEN ERLESEN

FLINTA*-Partys : Zu wenig Platz für queere Frauen im Münchner Nachtleben? 500 Gäste, dreimal Einlassstopp: Die Party-Reihe „Sapphix“ von Anna de Riggi und Bella Maurus zeigt, was Münchens Clubs sich nicht zutrauen. Von Marie Gueye ...

Leben in der Großstadt : Nimmt hier denn niemand mehr Rücksicht?! Kaum jemand blinkt noch, Autofahrer fassen rote Ampeln als Zumutung auf. Und der Nachbar stellt seine alte Matratze einfach vor die Tür. In München grassiert der Egoismus. Hält sich wirklich keiner mehr an Regeln – und was hilft gegen all die Wut? SZ Plus Essay von Philipp Crone ...

UNSER GASTROTIPP

Restaurant Isar Ora : Fast jede Wahl ein Treffer: Speisen im Lokal des Münchener Golfclubs Das Isar Ora in Thalkirchen hat nichts von der Aura eines „19. Lochs“. Statt Clubheim-Atmosphäre bietet es aufmerksames Personal, wohlige Wärme und ein meisterliches Roastbeef. Von Iwan Lende ...

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