Mit welcher Aktion Berufsschüler auf die zunehmende Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen, warum die Stadt das Superbloom-Festival verliert, was aus der Benko-Ruine in der Schützenstraße werden soll und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Es ist absurd, dass der Wert des weiblichen Geschlechts noch zur Diskussion steht“ Gewalt gegen Frauen nimmt zu in Deutschland. Mit einer Ausstellung machen Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen in Riem auf das gesellschaftliche Problem aufmerksam – und identifizieren eine Hauptquelle für den Hass. (SZ Plus)

Aus für das Superbloom-Festival im Olympiapark Nach fünf Jahren verliert München von 2027 an sein Open-Air-Festival mit nationalen und internationalen Topstars. Das hat unter anderem mit dem Umbau des Olympiastadions zu tun.

Aus der Benko-Ruine wird ein Bürokomplex mit Park auf dem Dach Die einst so belebte Schützenstraße rund um den ehemaligen Karstadt-Anbau ist zu einem Geisterort verkommen. Das soll sich schnell ändern – die ersten Arbeiten beginnen nun. Was genau geplant ist. (SZ Plus)

Wenn die Pandas kommen, wird ausgerechnet die Brücke zum Zoo saniert Zwei Jahre lang muss die marode Brücke über die Isar erneuert werden. Der Zoo befürchtet weniger Einnahmen – und Besucher müssen sich auf Umwege einstellen.

Massive Einschränkungen bei U-Bahn und Tram stehen 2027 bevor Passagiere müssen sich auf monatelange Sperrungen einstellen. Welche Linien betroffen sind, welche Alternativen es gibt – und für welche Fahrgäste es auch gute Neuigkeiten gibt.

Champagner, Wiesn-Markerl und Spenden angenommen: Keine Pensionsansprüche mehr für Ex-Polizeichef aus Grünwald Er war der lässige „Hubert-ohne-Staller-Typ“, doch Sach- und Geldspenden führten zu seiner Suspendierung. Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof scheitert der ehemalige Polizist nun im Berufungsverfahren. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Popmusik : Die Münchner Pop-Welle erreicht die Muffathalle Hat es jemals so viele Münchner Bands gegeben, die bei ihrem Heimspiel eine Halle für 1000 Menschen füllen? Im Dezember sind einige live zu hören – auch das nächste große München-Ding. Von Michael Bremmer ...

Markus Lüpertz über modernes Regietheater : „Was soll der Quatsch?“ Markus Lüpertz ist berühmt für seine Kunst, seinen Kleidungsstil – und seine streitbare Haltung. Mit 85 Jahren könnte er es ruhiger angehen lassen. Aber einer Herausforderung würde er nicht widerstehen können. SZ Plus Interview von Evelyn Vogel ...

UNSER GASTROTIPP

Restaurant Das Fogosch : Ein Ort, der mit schlichter Präzision dem Fisch gewidmet ist Seine wahre Qualität entwickelt das Fogosch von Sternekoch Jürgen Wolfsgruber beim grandiosen Thunfisch. Die Zwischen- und Vorgerichte taugen allesamt als kleine Hauptgerichte. Die Preise allerdings sind imposant. Von Carolus Hecht ...

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