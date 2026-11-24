DER TAG IN MÜNCHEN
Die LMU debattiert über die politische Uni – die Studierenden fühlen sich nicht angesprochen Die Ludwig-Maximilians-Universität schickt einige ihrer klügsten Köpfe zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe zu heiklen Themen in Gesellschaft und Wissenschaftsalltag – und vergisst aus Sicht der Studierenden nahezu alle wesentlichen Themen.
- Missglückter Politik-Talk: Die LMU generiert sich wie eine Gelehrtenuniversität aus dem 19. Jahrhundert (Meinung, SZ Plus)
Notstrom-Aggregate und Sirenen – München rüstet sich gegen Angriffe Kein Strom, keine Heizung: Was passieren kann, wenn die kritische Infrastruktur attackiert wird, war im Januar 2026 in Berlin zu erleben. München hat daraus seine Lehren gezogen.
Rechtsextreme verhöhnen Juden mit „Halloween-Party“ Münchner „Identitäre“ veröffentlichen Videos mit antisemitischen und rassistischen Anspielungen. Der Verfassungsschutz sieht einen „Strategiewechsel“ der Gruppierung.
Münchens Frauenhäuser fürchten um ihre Finanzierung Eigentlich soll das Gewalthilfegesetz sicherstellen, dass es künftig genügend Angebote für schutzbedürftige Frauen gibt. Doch stattdessen verursacht eine damit verbundene Änderung große Unsicherheiten.
„Hinter jedem Antrag steht ein Mensch in einer schwierigen Lage“ Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung haben erneut ihr Herz für Not leidende Menschen in München und im Umland bewiesen. Sie spendeten in den vergangenen zwölf Monaten 8,76 Millionen Euro an das SZ-Hilfswerk. Warum das Geld wichtiger denn je ist.
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