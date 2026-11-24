Warum sich Studierende beim Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe an der LMU nicht angesprochen fühlen, wie sich die Stadt gegen Angriffe auf kritische Infrastruktur rüstet, inwiefern Rechtsextreme Jüdinnen und Juden verhöhnen und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Die LMU debattiert über die politische Uni – die Studierenden fühlen sich nicht angesprochen Die Ludwig-Maximilians-Universität schickt einige ihrer klügsten Köpfe zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe zu heiklen Themen in Gesellschaft und Wissenschaftsalltag – und vergisst aus Sicht der Studierenden nahezu alle wesentlichen Themen.

Notstrom-Aggregate und Sirenen – München rüstet sich gegen Angriffe Kein Strom, keine Heizung: Was passieren kann, wenn die kritische Infrastruktur attackiert wird, war im Januar 2026 in Berlin zu erleben. München hat daraus seine Lehren gezogen.

Rechtsextreme verhöhnen Juden mit „Halloween-Party“ Münchner „Identitäre“ veröffentlichen Videos mit antisemitischen und rassistischen Anspielungen. Der Verfassungsschutz sieht einen „Strategiewechsel“ der Gruppierung.

Münchens Frauenhäuser fürchten um ihre Finanzierung Eigentlich soll das Gewalthilfegesetz sicherstellen, dass es künftig genügend Angebote für schutzbedürftige Frauen gibt. Doch stattdessen verursacht eine damit verbundene Änderung große Unsicherheiten.

„Hinter jedem Antrag steht ein Mensch in einer schwierigen Lage“ Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung haben erneut ihr Herz für Not leidende Menschen in München und im Umland bewiesen. Sie spendeten in den vergangenen zwölf Monaten 8,76 Millionen Euro an das SZ-Hilfswerk. Warum das Geld wichtiger denn je ist.

WEITERE NACHRICHTEN

Münchens Olympiabewerbung: OB Krause präsentiert dem IOC die Pläne für Sommerspiele 2036

Migranten in München: Nur 3,2 Prozent stimmen bei Wahl zum Migrationsbeirat ab

Abo-Modell für Veranstaltungen: Kultur-Flatrate für alle, „die mehr am Leben teilhaben wollen“

Münchner Hauptbahnhof: Klo besetzt – Mann soll Mitreisenden im Zug geschlagen haben

MÜNCHEN ERLESEN

Kameramann Curt Schaller : Wie eine Technik aus München in Hollywood Geschichte schreibt Die mobile Kamera von Curt Schaller folgt den Schauspielern überallhin – und macht Schnitte weitgehend überflüssig. Für seine Erfindung hat der Münchner nach dem Oscar nun auch den Emmy gewonnen. SZ Plus Von Martina Scherf ...

Premiere : Bochumer Eklat-Stück kommt ans Volkstheater In Bochum verursachte „Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten“ handgreifliche Proteste. Nun inszeniert Christian Stückl das Familien-Debatten-Drama um die Frage: Was tun gegen Faschismus? Von Yvonne Poppek ...

UNSER FREIZEITTIPP

Messen in München : Bauen, genießen, stöbern: Was es bei „Heim & Handwerk“ und „Food & Life“ zu entdecken gibt Auf der „Heim & Handwerk“ kann man lernen, wie man sein Zuhause modisch und energieeffizient gestaltet. Bei der parallel laufenden Messe „Food & Life“ geht es um Ernährungstrends. Von Ariane Witzig ...

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