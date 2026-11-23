Was die Hacker von Münchens Infrastruktur und Universitäten wollen, ob künftig Megastars lieber in der Munich Arena in Freising auftreten als in München und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Agenten, Gangster, Trittbrettfahrer: Wie Hacker permanent München angreifen Massenhaft hacken sich Kriminelle in die Computersysteme von Universitäten, Firmen und Institutionen. Doch wer sind die Täter – und was wollen sie (SZ Plus)?

Treten die größten Musikstars bald lieber in Freising auf als in München? Die Munich Arena soll Maßstäbe in Deutschland setzen. In das Projekt involviert ist Live Nation, der weltweit führende Konzertveranstalter. Lotst er seine Künstler bald nur noch dorthin – und was bedeutet das für München (SZ Plus)?

„Ich bin die Taylor Swift vom Steigerwald!“ Er liest im Möbelhaus, im Fanmuseum, vor Pfarrfrauen oder Anästhesisten: Bayern-2-Moderator und Buchautor Achim Bogdahn ist auf eine „unendliche Lesereise“ gegangen. Über einen, der mit 61 noch glaubwürdig über Jugend- und Subkultur sprechen kann (SZ Plus).

München verschärft Jagd auf Raser und Falschparker Gut 1,5 Millionen Euro will die Stadt bis zum Jahr 2030 zusätzlich einnehmen – und rüstet auf. Worauf sich Autofahrer nun einstellen müssen.

Wenn Pudel-Halter in München zusammenfinden Die Community wächst stetig: Bei Treffen ohne Leinenzwang tauschen sich Halterinnen und Halter über Erziehung, Ernährung und das richtige Fellschneiden aus (SZ Plus).

Auto-Crash vor dem Pilates-Kurs: Wieso sich Cathy Hummels vor dem Amtsgericht verteidigen muss Mit ihrem pinken Range Rover soll Influencerin Cathy Hummels im Jahr 2024 in ein anderes Auto gekracht sein. Danach ging sie zum Sport. Der Anwalt beteuert, sie habe nichts gehört - doch ein Gutachten belastet das It-Girl der Fahrerflucht (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Hauptbahnhof: Baby stürzt ins Gleisbett – Eltern stark betrunken

Sparzwang in der Verwaltung: München schließt zwei Bürgerbüros

Diebstahl: Betrunkener schiebt Roller durch Bogenhausen – Polizei klärt altes Verbrechen auf

MÜNCHEN ERLESEN

München : Ihre Markenzeichen: Weißwurst, Leberkäs und hohe Mieten Evi Brandl, 88, hat die Metzgerei Vinzenz Murr groß gemacht – und ein Immobilien-Imperium aufgebaut. Im Portfolio des Konzerns ist auch jene Wohnung im Glockenbachviertel, die nun laut Gericht gegen die Mietpreisbremse verstieß. Von Sebastian Krass ...

Konzert in München : Und wer ist jetzt Bob Dylan? Auf das Konzert einer Legende sollte man wohl doch besser vorbereitet gehen. Sonst könnte es passieren, dass man wirklich saudumme Fragen stellt. SZ Plus Glosse von Nadeschda Scharfenberg ...

UNSER KULTURTIPP

Synchronsprecher Christian Brückner : Hier spricht Robert De Niro Regisseur Martin Scorsese suchte Christian Brückner einst als Synchronsprecher für den Schauspieler aus. Zahllosen weiteren Hollywood-Größen hat er seine Stimme geliehen. Ist er so selbst ein Star geworden? SZ Plus Interview von Oliver Hochkeppel ...

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