DER TAG IN MÜNCHEN
Agenten, Gangster, Trittbrettfahrer: Wie Hacker permanent München angreifen Massenhaft hacken sich Kriminelle in die Computersysteme von Universitäten, Firmen und Institutionen. Doch wer sind die Täter – und was wollen sie (SZ Plus)?
Treten die größten Musikstars bald lieber in Freising auf als in München? Die Munich Arena soll Maßstäbe in Deutschland setzen. In das Projekt involviert ist Live Nation, der weltweit führende Konzertveranstalter. Lotst er seine Künstler bald nur noch dorthin – und was bedeutet das für München (SZ Plus)?
„Ich bin die Taylor Swift vom Steigerwald!“ Er liest im Möbelhaus, im Fanmuseum, vor Pfarrfrauen oder Anästhesisten: Bayern-2-Moderator und Buchautor Achim Bogdahn ist auf eine „unendliche Lesereise“ gegangen. Über einen, der mit 61 noch glaubwürdig über Jugend- und Subkultur sprechen kann (SZ Plus).
München verschärft Jagd auf Raser und Falschparker Gut 1,5 Millionen Euro will die Stadt bis zum Jahr 2030 zusätzlich einnehmen – und rüstet auf. Worauf sich Autofahrer nun einstellen müssen.
Wenn Pudel-Halter in München zusammenfinden Die Community wächst stetig: Bei Treffen ohne Leinenzwang tauschen sich Halterinnen und Halter über Erziehung, Ernährung und das richtige Fellschneiden aus (SZ Plus).
Auto-Crash vor dem Pilates-Kurs: Wieso sich Cathy Hummels vor dem Amtsgericht verteidigen muss Mit ihrem pinken Range Rover soll Influencerin Cathy Hummels im Jahr 2024 in ein anderes Auto gekracht sein. Danach ging sie zum Sport. Der Anwalt beteuert, sie habe nichts gehört - doch ein Gutachten belastet das It-Girl der Fahrerflucht (SZ Plus).
WEITERE NACHRICHTEN
Münchner Hauptbahnhof: Baby stürzt ins Gleisbett – Eltern stark betrunken
Sparzwang in der Verwaltung: München schließt zwei Bürgerbüros
Diebstahl: Betrunkener schiebt Roller durch Bogenhausen – Polizei klärt altes Verbrechen auf
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