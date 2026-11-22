DER TAG IN MÜNCHEN
„Es tut mir leid, Ihre Mutter ist gerade gestorben“ Marie Eitner ist 22 Jahre alt, als sie ihre Mutter verliert. Lange fühlt sie sich mit der Trauer überfordert. Heute ermutigt sie andere junge Menschen, über ihren Verlust zu sprechen. (SZ Plus)
„Neutralität heißt nicht, keine Stellung zu beziehen“ Künstliche Intelligenz, Nahost-Konflikt, rechte Parteien: An vielen gesellschaftlichen Streitthemen kommen Hochschulen nicht vorbei. Eine neue Veranstaltungsreihe der Ludwig-Maximilians-Universität soll zeigen: Es lohnt sich, darüber zu sprechen – gerade wenn es kompliziert wird. (SZ Plus)
Sieben Bagger fressen sich durch die marode Brücke – das befürchtete Verkehrschaos bleibt aus Tonnenschwere Maschinen reißen das Bauwerk aus den Siebzigerjahren über der Autobahn A99 bei Haar ab. Der Verkehr auf den Ausweichrouten fließt besser als erwartet – und die Arbeiten liegen im Zeitplan.
Wenn das Gasteig-Inventar unter den Hammer kommt Konzertstühle, WC-Schilder oder Ziegelsteine: Bei einer Auktion ersteigern Gasteig-Fans alles, was für sie einen Erinnerungswert hat. Ein Stück ist besonders heiß begehrt.
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