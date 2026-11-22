Wie junge Menschen trauern, worum es bei der neuen Veranstaltungsreihe der LMU geht, welche Auswirkung die Vollsperrung der A99 auf den Verkehr hat und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Es tut mir leid, Ihre Mutter ist gerade gestorben“ Marie Eitner ist 22 Jahre alt, als sie ihre Mutter verliert. Lange fühlt sie sich mit der Trauer überfordert. Heute ermutigt sie andere junge Menschen, über ihren Verlust zu sprechen. (SZ Plus)

„Neutralität heißt nicht, keine Stellung zu beziehen“ Künstliche Intelligenz, Nahost-Konflikt, rechte Parteien: An vielen gesellschaftlichen Streitthemen kommen Hochschulen nicht vorbei. Eine neue Veranstaltungsreihe der Ludwig-Maximilians-Universität soll zeigen: Es lohnt sich, darüber zu sprechen – gerade wenn es kompliziert wird. (SZ Plus)

Sieben Bagger fressen sich durch die marode Brücke – das befürchtete Verkehrschaos bleibt aus Tonnenschwere Maschinen reißen das Bauwerk aus den Siebzigerjahren über der Autobahn A99 bei Haar ab. Der Verkehr auf den Ausweichrouten fließt besser als erwartet – und die Arbeiten liegen im Zeitplan.

Wenn das Gasteig-Inventar unter den Hammer kommt Konzertstühle, WC-Schilder oder Ziegelsteine: Bei einer Auktion ersteigern Gasteig-Fans alles, was für sie einen Erinnerungswert hat. Ein Stück ist besonders heiß begehrt.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Gen Z und Missgunst : Warum fällt es so schwer, Neid zuzugeben? Die Freundin bekommt die Stelle, die man selbst wollte. Man gratuliert, aber innerlich rumort es. Drei junge Frauen erzählen, was Neid mit ihnen macht und wie sie mit diesem Gefühl umgehen. SZ Plus Von Kari Egeling und Veronika Tieschky ...

Kunsthandwerk : Ein Elefant für den Münchner Dom Familie Gebauer aus Dietramszell gestaltet seit Jahren Figuren für die Weihnachtskrippe in der Frauenkirche. Auf dem Christkindlmarkt am Marienplatz haben sie einen Stand mit orientalischen Krippenfiguren. SZ Plus Von Anja Brandstäter ...

UNSER FREIZEITTIPP

Münchner Events im Advent : Wo man mit Stars wie Rea Garvey Weihnachten feiern kann Der „Bergdoktor“ spannt die Rentiere an, Tom Gaebel lässt sich vor der Plätzchensaison knechten, „Salut Salon“ schmücken die Tanne – die schönsten Pop-, Jazz- und Musical-Events im Münchner Advent. Von Michael Zirnstein ...

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