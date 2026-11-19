DER TAG IN MÜNCHEN
Wie Paulaner Millionen mit Münchens eiserner Wasserreserve verdient Seit Jahrzehnten profitiert die Brauerei von nahezu kostenlosem Tiefengrundwasser. Doch als sie noch mehr will, kommt es zum Konflikt mit der Stadt. Akten, die der SZ vorliegen, zeigen nun, wie im Hintergrund um den wertvollen Wasserschatz gerungen wird. (SZ Plus, Exklusiv)
„Die gewaltvolle Vergangenheit ist nicht vergangen“ 2023 war die Entdeckung der Trümmer der ehemaligen Münchner Hauptsynagoge in der Isar eine Sensation. Die Nazis hatten den Bau 1938 abgerissen. Wem gehört der mehr als 600 Tonnen schwere Fund und was passiert nun damit?
Sicherheit auf Münchens Christkindlmärkten: Polizei sieht „hohe abstrakte Gefährdung“ Gleichzeitig betonen die Sicherheitsbehörden, es gebe keine konkreten Hinweise auf geplante Anschläge in der Stadt. Wie die Beamten gegen Drohnen und andere Gefahren vorgehen.
In die Büros von BMW-Mitarbeitern ziehen bald Flüchtlinge ein Das ehemalige Verwaltungsgebäude des Münchner Autobauers im Münchner Norden wird in eine Unterkunft für bis zu 600 Ukrainer umgebaut. Trotz der rückläufigen Asylzahlen, braucht die Stadt zusätzliche Quartiere.
Glasfaserausbau verzögert sich 23 000 Haushalte wollte die Telekom in den Münchner Außenbezirken im nächsten Jahr mit Glasfaseranschlüssen ausstatten. Doch einige Bewohner müssen länger warten als geplant.
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