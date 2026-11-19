Wie Paulaner mit der städtischen Wasserreserve Millionen verdient, was mit den Trümmern der Hauptsynagoge geschieht, welche Sicherheitsmaßnahmen die Polizei auf den Christkindlmärkten ergreift und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie Paulaner Millionen mit Münchens eiserner Wasserreserve verdient Seit Jahrzehnten profitiert die Brauerei von nahezu kostenlosem Tiefengrundwasser. Doch als sie noch mehr will, kommt es zum Konflikt mit der Stadt. Akten, die der SZ vorliegen, zeigen nun, wie im Hintergrund um den wertvollen Wasserschatz gerungen wird. (SZ Plus, Exklusiv)

„Die gewaltvolle Vergangenheit ist nicht vergangen“ 2023 war die Entdeckung der Trümmer der ehemaligen Münchner Hauptsynagoge in der Isar eine Sensation. Die Nazis hatten den Bau 1938 abgerissen. Wem gehört der mehr als 600 Tonnen schwere Fund und was passiert nun damit?

Sicherheit auf Münchens Christkindlmärkten: Polizei sieht „hohe abstrakte Gefährdung“ Gleichzeitig betonen die Sicherheitsbehörden, es gebe keine konkreten Hinweise auf geplante Anschläge in der Stadt. Wie die Beamten gegen Drohnen und andere Gefahren vorgehen.

In die Büros von BMW-Mitarbeitern ziehen bald Flüchtlinge ein Das ehemalige Verwaltungsgebäude des Münchner Autobauers im Münchner Norden wird in eine Unterkunft für bis zu 600 Ukrainer umgebaut. Trotz der rückläufigen Asylzahlen, braucht die Stadt zusätzliche Quartiere.

Glasfaserausbau verzögert sich 23 000 Haushalte wollte die Telekom in den Münchner Außenbezirken im nächsten Jahr mit Glasfaseranschlüssen ausstatten. Doch einige Bewohner müssen länger warten als geplant.

WEITERE NACHRICHTEN

Nahverkehr: Münchner Verkehrsgesellschaft hat einen neuen Chef

Sperrung der A99: Wo es am Wochenende Stau geben soll? Eigentlich überall

Verkehrsunfall in Hadern: Fahrradfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw

Isarvorstadt: Bioladen einen Tag nach der Eröffnung schon ausgeraubt

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : KI statt Kassierer: Ist das die Zukunft in Supermärkten? Zudem geht es in der aktuellen Folge von „Hey München“ um die Eisfläche des Prinzregentenstadions: Die soll künftig aus Plastik bestehen. Podcast von Lisa Bögl und Linus Freymark ...

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Aber bitte mit Wlan Ein Café ohne Internet? Kaum vorstellbar, doch in München wird man noch fündig. Über die Entdeckung des analogen Cappuccino-Genusses. SZ Plus Kolumne von Mutasem Al-Hetari ...

Komponist Jochen Schmidt-Hambrock im Porträt : „Ich kann eine Idee auf 40 verschiedene Arten arrangieren“ Jochen Schmidt-Hambrock komponierte Musik für „Jenseits der Stille“ und „Nirgendwo in Afrika“ und tourte unter anderem mit „Passport“. Seine Soundtracks füllen 180 Alben. Ein Porträt. SZ Plus Von Sabine Reithmaier ...

UNSER GASTROTIPP

Restaurant Ali Bey in Schwabing : Natürlich türkisch – hier wird man gerne Stammgast Im Ali Bey in Schwabing setzt man auf die Qualität der Produkte und kocht zuverlässig auf hohem Niveau. Und noch etwas bestätigt sich: Die stolzen Gastgeber sind wahre Vorspeisenmeister. Von Rio Reis ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg