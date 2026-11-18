DER TAG IN MÜNCHEN
41 Millionen Euro weniger: Das ist die Sozial-Streichliste der Stadt Kindertreffs und Jugendzentren, aber auch ambulante Pflegedienste: Nach monatelangen Verhandlungen ist nun klar, welche ihrer mehr als 800 Sozialprojekte die Stadt kürzt oder ganz streicht. (SZ Plus)
Vermieter muss 60 000 Euro zurückzahlen: Was das Urteil für andere Münchner Mieter bedeutet 1172 Euro hält ein Gericht für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im Glockenbachviertel für maximal vertretbar. Viele Menschen in der Stadt zahlen monatlich deutlich mehr und dürften sich jetzt fragen: Kann ich auch Geld zurückfordern? Und wie funktioniert das?
Der Mann, der Elon Musk schlagen will Mit rezeptfreien Medikamenten hat Clemens Fischer Millionen verdient. Nun will er die Medizin revolutionieren und das menschliche Gehirn mit Computern verbinden – schneller als der reichste Mann der Welt mit seiner Firma Neuralink. Doch wie realistisch sind solche Pläne? (SZ Plus)
„Es brennt überall – kleine Reformen reichen nicht“ Am Freitag wollen wieder junge Menschen in München demonstrieren. Steven Sedehi aus dem Organisationsteam erklärt, was sich seit den Kundgebungen im Oktober verändert hat und was ihn am meisten frustriert. (SZ Plus)
Münchner Kriminalpolizei sprengt illegale Pokerrunde Knapp hundert Einsatzkräfte durchsuchen ein Lokal in der Landsberger Straße. Dort wurde mutmaßlich um viel Geld gezockt und gewürfelt.
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