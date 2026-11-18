Die Stadt spart 41 Millionen Euro im Sozialen, was das Urteil zur Mietpreisbremse für Mieter bedeutet, ein Unternehmer möchte menschliche Gehirne mit Computern verbinden und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

41 Millionen Euro weniger: Das ist die Sozial-Streichliste der Stadt Kindertreffs und Jugendzentren, aber auch ambulante Pflegedienste: Nach monatelangen Verhandlungen ist nun klar, welche ihrer mehr als 800 Sozialprojekte die Stadt kürzt oder ganz streicht. (SZ Plus)

Vermieter muss 60 000 Euro zurückzahlen: Was das Urteil für andere Münchner Mieter bedeutet 1172 Euro hält ein Gericht für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im Glockenbachviertel für maximal vertretbar. Viele Menschen in der Stadt zahlen monatlich deutlich mehr und dürften sich jetzt fragen: Kann ich auch Geld zurückfordern? Und wie funktioniert das?

Der Mann, der Elon Musk schlagen will Mit rezeptfreien Medikamenten hat Clemens Fischer Millionen verdient. Nun will er die Medizin revolutionieren und das menschliche Gehirn mit Computern verbinden – schneller als der reichste Mann der Welt mit seiner Firma Neuralink. Doch wie realistisch sind solche Pläne? (SZ Plus)

„Es brennt überall – kleine Reformen reichen nicht“ Am Freitag wollen wieder junge Menschen in München demonstrieren. Steven Sedehi aus dem Organisationsteam erklärt, was sich seit den Kundgebungen im Oktober verändert hat und was ihn am meisten frustriert. (SZ Plus)

Münchner Kriminalpolizei sprengt illegale Pokerrunde Knapp hundert Einsatzkräfte durchsuchen ein Lokal in der Landsberger Straße. Dort wurde mutmaßlich um viel Geld gezockt und gewürfelt.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Abenteuer einer Münchnerin : Eine junge Frau, ein klappriger Land Rover – und ihre Reise durch ganz Afrika Mit ihrem 30 Jahre alten Auto „Arthur“ und „absolut keinem Plan“ durchquert die Münchnerin Nadja Blochberger den ganzen Kontinent. Was sie dort erlebt, entspricht so gar nicht dem gängigen Bild. SZ Plus Von Martina Scherf ...

SPD-Politiker Erhard Auer : An den Füßen durch den Rathaussaal geschleift Erhard Auer ist in der Weimarer Republik der wichtigste bayerische SPD-Politiker, aber auch eine umstrittene, schillernde Gestalt. Er überlebt ein Attentat und wird später von den Nazis schikaniert und misshandelt. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

UNSER GASTROTIPP

„Palmz“ in Haidhausen : Das Comeback des Açaí-Trends Etwa tausend Açaí-Bowls gehen im „Palmz Café“ in Haidhausen täglich über die Theke. Der Foodtrend von 2016 mit der „Superfrucht“ aus Brasilien ist also zurück. Nur schmeckt er heute ganz anders. Von Franziska Peer ...

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