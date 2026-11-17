Worauf sich Autofahrer wegen der Sperrung der A99 einstellen müssen, warum eine Münchnerin fast 60 000 Euro Mietrückzahlung bekommt, wie Studierende gegen KI-Fakes vorgehen und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Miete zu hoch: Münchnerin bekommt fast 60 000 Euro zurück 1822 Euro kalt für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im Glockenbachviertel? Viel zu viel, urteilt das Landgericht nach einer Klage des Mietervereins. Die unterlegene Vermieterfirma gehört einer der reichsten Familien der Stadt.

Chaostage mit Ansage im Münchner Osten Wegen des Abbruchs einer Brücke wird die A99 zwischen den Autobahnkreuzen München-Süd und München-Ost am Wochenende komplett gesperrt. Was das für Autofahrer und Anwohner bedeutet – und wie sich die Rettungskräfte vorbereiten. (SZ Plus)

„Die Bauchspeicheldrüse ist ein sehr unterschätztes Organ“ Die Zahlen sind alarmierend: Immer mehr Menschen sterben an Pankreaskrebs. Essgewohnheiten haben einen großen Einfluss. Warum es so schwierig ist, Symptome zu deuten – und was man vorbeugend tun kann. (SZ Plus)

Warum Google jetzt den Kampf gegen KI-Fakes von historischen Bildern unterstützt Münchner Studierende haben eine Möglichkeit entwickelt, historisches Material zu schützen. Die Sorge vor KI-Fälschungen ist so groß, dass nun sechsstellige Beträge in das Projekt fließen – auch vom Tech-Konzern.

Die Bierkiste ist zurück Im Herbst 2025 war für die Bierkiste im Schlachthofviertel nach fünf Jahren Schluss. Nun eröffnet die Mischung aus Getränkemarkt, Kiosk und Kneipe unter neuer Führung im Westend – mit ein paar Neuerungen.

WEITERE NACHRICHTEN

Verkehrskontrolle: Mit Tempo 116 durch den Münchner Norden

Verkehrsunfall: Fußgänger von Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt

Flughafen: Er kam, als das Chaos am größten war – nun hört Geschäftsführer Hoff Andersson auf

MÜNCHEN ERLESEN

Klimaschutz : Warum kostet ein Baum 93 000 Euro? In München sollen Tausende neue Bäume wachsen, um die Stadt zu kühlen – nirgends ist das so kompliziert und so teuer wie im versiegelten Zentrum. Woran liegt das? SZ Plus Von Pia Ratzesberger, Fotos: Friedrich Bungert und Paul Dittmann ...

Jam-Session im Fraunhofer : Wenn der Chor der Geflüchteten den Andachtsjodler anstimmt Bei einer monatlichen Session in der „Kulisse“ machen Münchner Musiker und afrikanische Geflüchtete gemeinsam Volksmusik. Der Qanun wird dort gewissermaßen zur Quetschn – und das Konzert zu einem Zeichen der Hoffnung. Von Martin Zips ...

UNSER KULTURTIPP

Pinakothek der Moderne : Wie der Künstler Fritz Winter Krieg und Diktatur überlebte Die Ausstellung „Die Nacht berührt die Erde“ erzählt vom Überleben des Meisters der Abstraktion Fritz Winter – und vom Glück des Neuanfangs. SZ Plus Von Evelyn Vogel ...

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