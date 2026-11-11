Weshalb sich Vollcorner mit dem Edeka-Konzern anlegt, warum die Stadtwerke Stellen abbauen, wie der Faschingsauftakt auf dem Viktualienmarkt gefeiert wurde und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Vollcorner legt sich mit Edeka-Konzern an – und dem Kartellamt Die Edeka-Kette hat Bioläden von Tegut übernommen, das Bundeskartellamt sieht keine Wettbewerbsverzerrung – die Betreiber des Münchner Familienunternehmens Vollcorner hingegen durchaus. (SZ Plus)

Warum München plötzlich weniger Busfahrer braucht Jahrelang suchte die Münchner Verkehrsgesellschaft händeringend nach Mitarbeitern, sogar im Ausland. Jetzt plant das städtische Unternehmen einen Personalabbau. Wie viele Stellen betroffen sind und warum gespart werden muss.

Zoff am Viktualienmarkt: Händler klagen wegen Mehrweg-Geschirr Ein Gericht soll klären, ob das städtische Mehrweggebot in der neuen Satzung rechtmäßig ist. „Die Kunden möchten den Plastikbecher nicht“, heißt es von den Händlern. Sie fürchten um ihr Geschäft.

Stadt München streicht 1650 Stellen bis 2030 Der Stadtrat beschließt harte Einschnitte – nicht nur beim Personal, sondern auch bei Zulagen und Zuschüssen. Was das für die Beschäftigten bedeutet.

Online-Betrüger erbeuten in München 30 Millionen Euro mit erfundenen Traumrenditen Polizei und Verbraucherzentrale Bayern warnen vor Anlagebetrug im Internet. Wie skrupellos die Kriminellen dabei vorgehen – und welche Rolle KI spielt.

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Polizei sucht Täter: Neues und Altes Rathaus mit „Holocavst“-Schriftzug beschmiert

Faschingsauftakt: Nasse Narren eröffnen die fünfte Jahreszeit

Umbau schneller fertig als geplant: Eigene Fahrspuren für Radler am Giesinger Berg – und eine sichere Kreuzung für alle

Nach Nico-Santos-Konzert: Betrunkene flieht vor der Polizei – mit dem Auto und zu Fuß

MÜNCHEN ERLESEN

Digitale Trauer : Wenn der Deadbot Trost spendet Künstliche Intelligenz ermöglicht Gespräche mit Verstorbenen. Doch kann ein Avatar wirklich bei der Trauerbewältigung helfen? Noch empfinden das viele Menschen als eher gruselig – und Wissenschaftler raten zur Vorsicht. SZ Plus Von Iris Hilberth und Claudia Wessel ...

Brauereien in Bayern : „Die Menschen trinken schon noch Bier, aber seltener und bewusster“ Wie gehen Brauereien mit sinkendem Konsum um? Ein Gespräch mit dem Präsidenten und dem Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes darüber, warum alkoholfreies Bier kein Allheilmittel ist – und was sie vorhaben. SZ Plus Interview von Astrid Becker ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung in der Pasinger Fabrik : Jahrmarkt der Wundermaschinen Die Münchner Ausstellung „Fake Noise, True Image“ verblüfft mit skurrilen, kinetischen Klangkunstwerken. Sogar Karl Valentin würde über diesen Kosmos staunen. SZ Plus Von Claire Buri ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg