DER TAG IN MÜNCHEN
Vollcorner legt sich mit Edeka-Konzern an – und dem Kartellamt Die Edeka-Kette hat Bioläden von Tegut übernommen, das Bundeskartellamt sieht keine Wettbewerbsverzerrung – die Betreiber des Münchner Familienunternehmens Vollcorner hingegen durchaus. (SZ Plus)
Warum München plötzlich weniger Busfahrer braucht Jahrelang suchte die Münchner Verkehrsgesellschaft händeringend nach Mitarbeitern, sogar im Ausland. Jetzt plant das städtische Unternehmen einen Personalabbau. Wie viele Stellen betroffen sind und warum gespart werden muss.
Zoff am Viktualienmarkt: Händler klagen wegen Mehrweg-Geschirr Ein Gericht soll klären, ob das städtische Mehrweggebot in der neuen Satzung rechtmäßig ist. „Die Kunden möchten den Plastikbecher nicht“, heißt es von den Händlern. Sie fürchten um ihr Geschäft.
Stadt München streicht 1650 Stellen bis 2030 Der Stadtrat beschließt harte Einschnitte – nicht nur beim Personal, sondern auch bei Zulagen und Zuschüssen. Was das für die Beschäftigten bedeutet.
Online-Betrüger erbeuten in München 30 Millionen Euro mit erfundenen Traumrenditen Polizei und Verbraucherzentrale Bayern warnen vor Anlagebetrug im Internet. Wie skrupellos die Kriminellen dabei vorgehen – und welche Rolle KI spielt.
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