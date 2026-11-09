DER TAG IN MÜNCHEN
„Sie haben dieser Stadt ihre Seele zurückgegeben“ Seit zwei Jahrzehnten hat die jüdische Kultur einen zentralen Platz im Herzen Münchens. Zum Jubiläum wird dafür vor allem Charlotte Knobloch gedankt. Für sie gehört die Synagoge zur Stadt „wie die Frauenkirche und das Hofbräuhaus“.
Fehlt nur noch das Geld Dominik Krause sei zu jung, zu grün, zu links, hieß es im Wahlkampf. Aber Münchens neuer Oberbürgermeister ist im Amt erstaunlich geräuschlos zu einem Realo geworden. Scheitern kann er letztlich nur an seinen eigenen Versprechen. (SZ Plus)
Tierpark Hellabrunn rechnet mit 42 Millionen Euro Verlust bis 2030 Dem Zoo machen steigende Kosten bei Personal, Energie und Futter zu schaffen. Aufsichtsratschefin Verena Dietl sagt dennoch, die Einrichtung befinde sich „in einem guten Finanzzustand“ – und hofft auf den Panda-Boom.
München stoppt den Bau neuer Gewerbehöfe Die Stadt muss selbst einen längst geplanten Neubau in Freiham auf unbestimmte Zeit verschieben, weil das Geld fehlt. Das trifft jene Unternehmen, die auf dem teuren Immobilienmarkt kaum eine Chance haben, in der Stadt zu bleiben.
In München an einem Anschlag gehindert – aber nicht in Belgrad Eine Ausweisung ohne Urteil sei „grundsätzlich möglich“, sagt das bayerische Innenministerium. Doch in Serbien entkam ein Terrorverdächtiger offenbar der Überwachung – mit fatalen Folgen.
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