Wie ein Kölner München das Feiern beibringt, so waren die Meisterschaften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), über eines der modernsten Bahnwerke Europas und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Kölle Alaaf an der Isar Seit 27 Jahren lebt Ralf Esser in München. Doch seine Heimat ist das Rheinland. Also baute er es sich selbst, Monat für Monat, mit einem launigen Newsletter, Mundartmusik aus Musikboxen und Kölsch aus kleinen Gläsern. Längst schmettern auch Bayern beim „Kölner Abend“ mit. Und proben im Land des Faschings ganz nebenher, worauf es ankommt, wenn am 11.11. der rheinische Karneval an der Isar steigt. (SZ Plus)

Von hier aus soll Münchens S-Bahn in ein neues Zeitalter katapultiert werden Im Westen der Stadt entsteht für 300 Millionen Euro gerade eines der modernsten Bahnwerke Europas. Dort werden künftig hochmoderne XXL-Züge gewartet. Besuch auf einer Baustelle, die an ein riesiges Tetris-Spiel erinnert. (SZ Plus)

Die Rettungsschwimmer verwandeln die Olympia-Schwimmhalle in eine Gänsehaut-Arena Ein Arm hält die 50-Kilo-Puppe, der andere pflügt durch das Wasser: Bei den Meisterschaften der Rettungsschwimmer spielt sich im Wasser und auf den Rängen Beachtliches ab. (SZ Plus)

„Wir können vielerorts Licht ins Dunkel bringen“ In den Nachkriegsjahren unterstützte der deutsch-amerikanische Frauenclub Münchner in Not. Bis heute helfen die Mitglieder mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Warum Teetrinken ein Teil davon ist und Donald Trump keine Rolle spielt.

WEITERE NACHRICHTEN

Baustellen in München: Hackerbrücke wird saniert und für Autos gesperrt

Kriminalität: Deutscher versucht, Afghanen in den Bauch zu stechen – und wird von ihm überwältigt

MÜNCHEN ERLESEN

Unterwegs mit der Tierrettung München : Ein Igel, eine Mausefalle und die große Frage nach der Tierliebe Um die 200 Einsätze pro Monat betreut die Tierrettung München. Sind Menschen tierfreundlicher geworden? Was eine Schicht mit Veterinärin Lotta Müller über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier zeigt. SZ Plus Von Johanna Feckl, Stephan Rumpf (Fotos) und Jerrit Schloßer (Videos) ...

Gen Z und Verantwortung : Protect your peace? Für viele junge Erwachsene keine Option Lara ist 24 und pendelt für ihre psychisch erkrankte Mutter nach Hause. Marie hat jahrelang ihre Oma gepflegt. Warum der Ratschlag, sich einfach abzugrenzen, so oft ins Leere läuft. SZ Plus Von Sophie-Louise Gartmann ...

UNSER KULTURTIPP

Musical in München : Wenn „Rosenstolz“ Shakespeares Romeo und Julia unter ihre Fittiche nehmen Es geht auch um Sex in „Romeo & Julia – Liebe ist alles“. Aber Ulf Leo Sommer und Peter Plate, die erfolgreichsten Musical-Autoren des Landes, wollen in ihrer Version etwas anderes zeigen: die Sinnlosigkeit von Krieg. Von Michael Zirnstein ...

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