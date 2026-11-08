DER TAG IN MÜNCHEN
Kölle Alaaf an der Isar Seit 27 Jahren lebt Ralf Esser in München. Doch seine Heimat ist das Rheinland. Also baute er es sich selbst, Monat für Monat, mit einem launigen Newsletter, Mundartmusik aus Musikboxen und Kölsch aus kleinen Gläsern. Längst schmettern auch Bayern beim „Kölner Abend“ mit. Und proben im Land des Faschings ganz nebenher, worauf es ankommt, wenn am 11.11. der rheinische Karneval an der Isar steigt. (SZ Plus)
Von hier aus soll Münchens S-Bahn in ein neues Zeitalter katapultiert werden Im Westen der Stadt entsteht für 300 Millionen Euro gerade eines der modernsten Bahnwerke Europas. Dort werden künftig hochmoderne XXL-Züge gewartet. Besuch auf einer Baustelle, die an ein riesiges Tetris-Spiel erinnert. (SZ Plus)
Die Rettungsschwimmer verwandeln die Olympia-Schwimmhalle in eine Gänsehaut-Arena Ein Arm hält die 50-Kilo-Puppe, der andere pflügt durch das Wasser: Bei den Meisterschaften der Rettungsschwimmer spielt sich im Wasser und auf den Rängen Beachtliches ab. (SZ Plus)
„Wir können vielerorts Licht ins Dunkel bringen“ In den Nachkriegsjahren unterstützte der deutsch-amerikanische Frauenclub Münchner in Not. Bis heute helfen die Mitglieder mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Warum Teetrinken ein Teil davon ist und Donald Trump keine Rolle spielt.
WEITERE NACHRICHTEN
Baustellen in München: Hackerbrücke wird saniert und für Autos gesperrt
Kriminalität: Deutscher versucht, Afghanen in den Bauch zu stechen – und wird von ihm überwältigt
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER KULTURTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg