Wie die Brauereien Münchens Tiefengrundwasser verschwenden, warum Piloten immer häufiger den Drohnenalarm auslösen, weshalb der Love-Island-Star Yasin Mohamed zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie sich Brauereien an Münchens wertvollstem Wasser bedienen – und die Stadt es durchwinkt Das besonders reine Tiefengrundwasser gilt als eiserne Reserve für Notzeiten. Doch große Bierhersteller nutzen es auch für Limo und zum Spülen – mit Erlaubnis der Stadt. Mails, Briefe und interne Dokumente zeigen nun, wie die Unternehmen großen Druck machen, dass es für sie so einfach und billig bleibt. (Exklusiv, SZ Plus)

Die Gefahr durch Drohnen steigt – wie Piloten damit umgehen In Deutschland wird immer häufiger Alarm ausgelöst, weil vermeintlich Drohnen gesichtet werden – die Auswirkungen auf den Flugverkehr können massiv sein. Ministerpräsident Markus Söder rät schon: „Abschießen statt warten.“

Love-Island-Star wegen Vergewaltigung verurteilt Der Influencer Yasin Mohamed soll 2024 nach den Dreharbeiten zu der Dating-Show eine Schauspielerin vergewaltigt haben. Das Amtsgericht verhängt eine Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Münchens jüdische Gemeinde im Fadenkreuz von Terroristen „Normalität, die nicht normal sein sollte“: Die am Dienstag bekannt gewordenen Anschlagspläne eines jungen Serben fügen sich ein in eine lange Serie von antisemitischen Attentaten und Drohungen.

WEITERE NACHRICHTEN

Kriminalität in München: Polizei macht zufällig einen der größten Drogenfunde in jüngster Zeit

Sendling: Rollstuhlfahrerin stirbt an Brandverletzungen

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Was die Gen Z bei ihrer Demo in München forderte Außerdem geht es im Podcast um ein Neubauprojekt, bei dem künftig möblierte Wohnungen vermietet werden – zu einem hohen Preis. Podcast von Tim Brack und Heiner Effern ...

MÜNCHEN ERLESEN

Tölzer Leonhardifahrt : „Man muss eine Kenntnis haben für das Ross“ Tausende Besucher werden wieder die Straßen in Bad Tölz säumen, wenn die prächtigen Pferdegespanne der größten Leonhardifahrt in Bayern vorbeiziehen. Die Familie Gerg ist seit Jahrzehnten mit einem Wagen dabei. SZ Plus Von Petra Schneider ...

Erster Weltkrieg : Wie ein französisches Dorf seine Geschichte zurückerhält Ein Münchner findet im Nachlass seines Urgroßvaters Fotos aus Bailleul, das im Ersten Weltkrieg zerstört wurde. Nun kehren die außergewöhnlichen Bilder nach Frankreich zurück – und eine Botschaft reist mit. SZ Plus Von Barbara Galaktionow ...

UNSER KULTURTIPP

Lesungen und Workshops : Was das Queere Literaturfestival bietet Queere Literatur ist vielfältig – ein Festival feiert sie vier Tage lang im Münchner Gasteig HP 8. Zu Gast sind preisgekrönte Autorinnen und Autoren wie Tash Aw und Muri Darida. Von Franziska Schuch ...

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