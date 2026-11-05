DER TAG IN MÜNCHEN
Wie sich Brauereien an Münchens wertvollstem Wasser bedienen – und die Stadt es durchwinkt Das besonders reine Tiefengrundwasser gilt als eiserne Reserve für Notzeiten. Doch große Bierhersteller nutzen es auch für Limo und zum Spülen – mit Erlaubnis der Stadt. Mails, Briefe und interne Dokumente zeigen nun, wie die Unternehmen großen Druck machen, dass es für sie so einfach und billig bleibt. (Exklusiv, SZ Plus)
Die Gefahr durch Drohnen steigt – wie Piloten damit umgehen In Deutschland wird immer häufiger Alarm ausgelöst, weil vermeintlich Drohnen gesichtet werden – die Auswirkungen auf den Flugverkehr können massiv sein. Ministerpräsident Markus Söder rät schon: „Abschießen statt warten.“
Love-Island-Star wegen Vergewaltigung verurteilt Der Influencer Yasin Mohamed soll 2024 nach den Dreharbeiten zu der Dating-Show eine Schauspielerin vergewaltigt haben. Das Amtsgericht verhängt eine Freiheitsstrafe auf Bewährung.
Münchens jüdische Gemeinde im Fadenkreuz von Terroristen „Normalität, die nicht normal sein sollte“: Die am Dienstag bekannt gewordenen Anschlagspläne eines jungen Serben fügen sich ein in eine lange Serie von antisemitischen Attentaten und Drohungen.
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