DER TAG IN MÜNCHEN
Ein Pannenprojekt wie der Berliner Flughafen und Stuttgart 21 Die zweite Stammstrecke sollte ein „Quantensprung“ für den ÖPNV sein, eine „Hauptschlagader“ für München – und sie sollte 2026 fertig sein. Davon ist sie weit entfernt. Blick auf ein Projekt mit enormem Skandalpotenzial. (SZ Plus)
Erstmals autonomer Bus mit Passagieren in München unterwegs – so war die Fahrt Ein Bus, der selbst lenkt, bremst und Gas gibt – in Norden der Stadt können erste Passagiere in einem autonomen Linienbus mitfahren. Wie fühlt sich das an?
Familien und Suchtkranke – wo zwei Welten aufeinandertreffen An Brennpunkten wie dem Nußbaumpark und dem Sendlinger-Tor-Platz hält die Polizei den Kontrolldruck hoch. Die Maßnahmen der Taskforce Bahnhofsviertel zeigen Wirkung, und den Beamten kommt noch etwas anderes zu Hilfe.
Totes Kind in Münchner Hotel gefunden – Polizei vermutet Tötungsdelikt Ein Angestellter soll die Leiche des zwölfjährigen Kindes am Vormittag entdeckt haben. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen.
Ein Streit, der womöglich das Vereinsende von Türkgücü bedeutet 21 Spieler haben eine Partie boykottiert, weil sie unter Trainer Slaven Skeledžić nicht mehr spielen möchten – der bisherige Höhepunkt eines internen Zerwürfnisses. Wie es dazu kommen konnte und was der Coach dazu sagt.
29-Jähriger soll mit einem Messer auf zwei Mitbewohner eingestochen haben Der Angeklagte behauptet, die beiden Männer hätten sich im Gerangel selbst verletzt. Ob er einige Wochen später mit einer kettenumwickelten Hand auf einen Freund eingeschlagen hat, wie ihm ebenfalls vorgeworfen wird, weiß er nicht mehr.
WEITERE NACHRICHTEN
Zoo in München: Es gibt eine neue Tierart in Hellabrunn
Münchner Olympiahalle: Halskettenräuber schlagen bei Konzert des Rappers Don Toliver zu
Grüne Altstadt: Sieben Bäume für die Sendlinger Straße
Feuerwehreinsatz: Eine Person bei Zimmerbrand schwer verletzt
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER KULTURTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg