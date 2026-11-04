Warum die Versprechen um die Eröffnung der zweiten Stammstrecke in 2026 gescheitert sind, wie sich das Fahren im ersten autonomen Bus Münchens anfühlt, weshalb die Spieler des Fußballklubs Türkgücü eine Partie boykottierten und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Pannenprojekt wie der Berliner Flughafen und Stuttgart 21 Die zweite Stammstrecke sollte ein „Quantensprung“ für den ÖPNV sein, eine „Hauptschlagader“ für München – und sie sollte 2026 fertig sein. Davon ist sie weit entfernt. Blick auf ein Projekt mit enormem Skandalpotenzial. (SZ Plus)

Erstmals autonomer Bus mit Passagieren in München unterwegs – so war die Fahrt Ein Bus, der selbst lenkt, bremst und Gas gibt – in Norden der Stadt können erste Passagiere in einem autonomen Linienbus mitfahren. Wie fühlt sich das an?

Familien und Suchtkranke – wo zwei Welten aufeinandertreffen An Brennpunkten wie dem Nußbaumpark und dem Sendlinger-Tor-Platz hält die Polizei den Kontrolldruck hoch. Die Maßnahmen der Taskforce Bahnhofsviertel zeigen Wirkung, und den Beamten kommt noch etwas anderes zu Hilfe.

Totes Kind in Münchner Hotel gefunden – Polizei vermutet Tötungsdelikt Ein Angestellter soll die Leiche des zwölfjährigen Kindes am Vormittag entdeckt haben. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen.

Ein Streit, der womöglich das Vereinsende von Türkgücü bedeutet 21 Spieler haben eine Partie boykottiert, weil sie unter Trainer Slaven Skeledžić nicht mehr spielen möchten – der bisherige Höhepunkt eines internen Zerwürfnisses. Wie es dazu kommen konnte und was der Coach dazu sagt.

29-Jähriger soll mit einem Messer auf zwei Mitbewohner eingestochen haben Der Angeklagte behauptet, die beiden Männer hätten sich im Gerangel selbst verletzt. Ob er einige Wochen später mit einer kettenumwickelten Hand auf einen Freund eingeschlagen hat, wie ihm ebenfalls vorgeworfen wird, weiß er nicht mehr.

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MÜNCHEN ERLESEN

Maximilian und Florian Brückner : Dieses Brüderpaar prägt die deutsche Filmwelt Der eine war der „Münchner im Himmel“, der andere Pumuckls Meister Eder: Jetzt machen Maximilian und Florian Brückner beim Kinokrimi „Kommissar Jennerwein“ gemeinsame Sache – aber nur einer stand vor der Kamera. SZ Plus Interview von Josef Grübl ...

Film über Sergiu Celibidache : Im Schatten des Maestro: Sohn verfilmt Celis Leben Sergiu Celibidache war einer der weltweit berühmtesten Dirigenten und galt manchen als Tyrann. Sein Sohn Serge Ioan Celebidachi hat jetzt einen Film über ihn gedreht, mit John Malkovich in der Hauptrolle. SZ Plus Interview von Michael Stallknecht ...

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