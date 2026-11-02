Wieso Aktivisten mehr Bürgerbeteiligung fordern, in welchen Stadtvierteln die Parkplatzsuche besonders mühsam ist und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Wie massiver Frust bei Großprojekten verhindert werden könnte Wenn Vorhaben wie Olympia rasant umgesetzt werden, ist mit Klagen von Anwohnern zu rechnen. Der Bund Münchner Bürgerinitiativen sieht darin ein Systemversagen – und stellt einen Plan vor, der vieles verbessern soll.

Sky Eye: Warum die Stadt eine Parkstudie nicht nutzt, die fast alle Autos findet Ein Luftbild, ein Plug-In, 760 000 Fahrzeuge: Eine Untersuchung zeigt, wo München parkt. Doch die Stadt will sie nicht übernehmen.

Er glaubte, seine Nachbarin stehe mit einer Pistole vor der Tür Ein mutmaßlich psychisch kranker Mann attackiert Polizeibeamte eines Spezialeinsatzkommandos mit einem Messer. Nun hat der Prozess gegen den 62-Jährigen vor dem Landgericht München I begonnen.

„Je dynamischer eine Figur, desto besser verkauft sie sich“ Was ist das beliebteste Schleich-Tier und was das sicherste Geschenk? Die Marketingchefin des Spielfiguren-Unternehmens spricht über Trends und darüber, warum Eltern die Zahl der Spielzeuge begrenzen sollten (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Brandstiftung: Die unglaubliche Geschichte des Angeklagten Thomas E.

Bogenhausen: Tankstellen-Tresor unverschlossen – Einbrecher haben leichtes Spiel

MÜNCHEN ERLESEN

Ernährung vor Narkose : Stundenlang kein Essen und Trinken vor einer Operation – das muss nicht sein Oft gilt: Sechs Stunden vor der Narkose darf weder getrunken noch gegessen werden – aber es können auch mal 17 Stunden werden. Doch zwei Münchner Kliniken gehen einen ganz anderen, individuellen Weg. SZ Plus Von Nicole Graner ...

Handballer Lucas Krzikalla : „Mein Freund wurde im Gruppenchat der Spielerfrauen aufgenommen“ Lucas Krzikalla hatte 2022 sein Coming-out. Er ist damit der einzige offen schwule deutsche Profi in einer Teamsportart. Ein Gespräch über Zuspruch, Enttäuschungen und politische Entwicklungen, die ihm Angst machen. SZ Plus Interview von Ralf Tögel ...

UNSER KULTURTIPP

Was läuft im Theater in München? : Wie Ulrich Rasche den „Faust“ interpretiert Im Residenztheater hat „Faust I“ in der Regie von Ulrich Rasche München-Premiere. An den Kammerspielen kommt die musikalische Reise „Schubert in Paradise“ heraus. Von Yvonne Poppek ...

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