DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN
Wie massiver Frust bei Großprojekten verhindert werden könnte Wenn Vorhaben wie Olympia rasant umgesetzt werden, ist mit Klagen von Anwohnern zu rechnen. Der Bund Münchner Bürgerinitiativen sieht darin ein Systemversagen – und stellt einen Plan vor, der vieles verbessern soll.
Sky Eye: Warum die Stadt eine Parkstudie nicht nutzt, die fast alle Autos findet Ein Luftbild, ein Plug-In, 760 000 Fahrzeuge: Eine Untersuchung zeigt, wo München parkt. Doch die Stadt will sie nicht übernehmen.
Er glaubte, seine Nachbarin stehe mit einer Pistole vor der Tür Ein mutmaßlich psychisch kranker Mann attackiert Polizeibeamte eines Spezialeinsatzkommandos mit einem Messer. Nun hat der Prozess gegen den 62-Jährigen vor dem Landgericht München I begonnen.
„Je dynamischer eine Figur, desto besser verkauft sie sich“ Was ist das beliebteste Schleich-Tier und was das sicherste Geschenk? Die Marketingchefin des Spielfiguren-Unternehmens spricht über Trends und darüber, warum Eltern die Zahl der Spielzeuge begrenzen sollten (SZ Plus).
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