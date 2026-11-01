DER TAG IN MÜNCHEN
Demo vor der Universität in München verläuft friedlich Tausende Menschen gehen am Samstag für ihre Zukunft auf die Straße. Obwohl die Polizei nicht mit Ausschreitungen rechnete, sichern mehrere Luxusläden ihre Schaufenster ab. Nach der Demo spitzt sich die Situation zwischen den Beamten und einer Antifa-Gruppe zu.
- Gen Z-Proteste: Ohne Barrikaden für Gerechtigkeit (Kommentar, SZ Plus)
Ein langer Abend zum Schlendern und Stöbern Während Luxus-Boutiquen in der Maximilianstraße ihre Schaufenster verbarrikadieren, laden andere Läden in der Münchner Innenstadt am Freitag zur Shoppingnacht. Wie viel die Besucher dabei kaufen, ist eine andere Frage. (SZ Plus)
Wie die Stadt beim Schulbau jetzt Millionen spart Neue Schulen und Kitas braucht München weiterhin, auch wenn der Stadt das Geld ausgeht. Vorzeigeprojekte wie Münchens teuerste Schule wird es wohl nicht mehr geben, nun soll günstiger gebaut werden.
Klassiker des Bulettenbraters wird saniert Das Schnellrestaurant am Stachus ist eines der letzten, in denen es noch analog zugeht. Nun soll saniert werden. Ein Abgesang auf den „Mäcki“, der für viele Münchner mehr als nur ein Ort zum Essen war.
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