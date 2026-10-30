Was eines der größten privaten Neubauprojekte Münchens für den Wohnungsmarkt bedeutet, wie ein interaktives Denkmal in München die Erinnerung an die NS-Opfer wachhalten soll und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

35 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete – ein Projekt, das Fragen aufwirft Ist es gut für den Münchner Wohnungsmarkt, wenn private Investoren Wohnungen dieser Art schaffen? Was sich hinter der Erstvermietungsgarantie und einem Mietpool in den „Hofmann-Höfen“ verbirgt (SZ Plus).

Aller guten Dinge Die Münchner Kammerspiele bekommen ein Leitungstrio. Bedeutet das nun Basisdemokratie statt Führung? Zumindest in Sachen Kommunikation kann es am Haus eigentlich nur besser werden (SZ Plus).

Bauen im Bestand: Wie aus alten Gebäuden neue Wohnungen werden Ob Kaserne, Bürogebäude oder Verwaltungsbau: Die Chancen, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, sind oft größer als gedacht – realisieren lassen sich Apartments so oft schneller und ressourcenschonender als via Abriss und Neubau.

Ein neues Denkmal, das sich am Pulsschlag der Besucher orientiert Um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern, plant die Stadt einen interaktiven, von LEDs beleuchteten Erinnerungsort. So soll das Gedenken lebendig gehalten werden, auch wenn bald keine Zeitzeugen mehr leben.

Jüdische Kulturtage werden mit viel Applaus und einem Hallelujah eröffnet Kantor Chaim Stern und fast 500 Stimmen im Cuvilliéstheater: Beim Festabend der 40. Jüdischen Kulturtage trifft emotionale Berührung auf mahnende Worte.

WEITERE NACHRICHTEN

Haftbefehl beantragt: Nach Messerangriff – Polizei nimmt 31-jährigen Mann fest

Mut Maker Award in München: Wenn Frauen Rot sehen: Mut-Ausbruch im Doppelkegel (SZ Plus)

SZ Gute Werke: Ein Glücksfall für Bedürftige

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Proteste der Gen Z: Was kommt auf München zu? Warum gehen junge Menschen auf die Straße? Und was erwartet die Polizei? In der neuen Folge von „Hey München“ blicken die Hosts auf die Demonstrationen. Zudem geht es um zwei junge Münchner, die die Stadt mit Bäumen retten wollen. Podcast von Heiner Effern und Linus Freymark ...

MÜNCHEN ERLESEN

Münchner Westen : Wie die Augustiner-Stiftung ein ganzes Dorf wiederbelebt Im Münchner Westen wird ein fast 900 Jahre alter Ort vor dem Verfall gerettet. Eine „Oase“ soll entstehen. Besuch an einem Ort, an dem jetzt selbst Pferde herrschaftlich hausen. SZ Plus Von Astrid Becker ...

Halloween : Besuch in Grusel-Villa: Wo alle Phobien getriggert werden Das Geschäft von Randy Mikels ist der Horror. Ein Gespräch über die Freude an der Panik – und deren Grenzen. SZ Plus Interview von Anja Blum, Fotos Christian Endt ...

UNSER FREIZEITTIPP

Bergwandern in Bayern : Hütten im Münchner Umland, die sich gut für eine Wochenendtour eignen Der sommerliche Trubel in den Bergen ist vorbei. Jetzt ist die beste Zeit im Jahr, um die Stille dort zu genießen. Auch viele Hütten haben noch geöffnet. Sieben Klassiker. Von Michael Ruhland ...

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