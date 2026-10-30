DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN
35 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete – ein Projekt, das Fragen aufwirft Ist es gut für den Münchner Wohnungsmarkt, wenn private Investoren Wohnungen dieser Art schaffen? Was sich hinter der Erstvermietungsgarantie und einem Mietpool in den „Hofmann-Höfen“ verbirgt (SZ Plus).
Aller guten Dinge Die Münchner Kammerspiele bekommen ein Leitungstrio. Bedeutet das nun Basisdemokratie statt Führung? Zumindest in Sachen Kommunikation kann es am Haus eigentlich nur besser werden (SZ Plus).
Bauen im Bestand: Wie aus alten Gebäuden neue Wohnungen werden Ob Kaserne, Bürogebäude oder Verwaltungsbau: Die Chancen, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, sind oft größer als gedacht – realisieren lassen sich Apartments so oft schneller und ressourcenschonender als via Abriss und Neubau.
Ein neues Denkmal, das sich am Pulsschlag der Besucher orientiert Um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern, plant die Stadt einen interaktiven, von LEDs beleuchteten Erinnerungsort. So soll das Gedenken lebendig gehalten werden, auch wenn bald keine Zeitzeugen mehr leben.
Jüdische Kulturtage werden mit viel Applaus und einem Hallelujah eröffnet Kantor Chaim Stern und fast 500 Stimmen im Cuvilliéstheater: Beim Festabend der 40. Jüdischen Kulturtage trifft emotionale Berührung auf mahnende Worte.
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