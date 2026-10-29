DER TAG IN MÜNCHEN
Tausende junge Menschen wollen in München protestieren Das Bündnis „Gen Z regelt“ ruft vor der Ludwig-Maximilians-Universität zur großen Demonstration auf. Die Polizei zeigt sich gelassen, aber wachsam. Doch manche Personen und Organisationen befürchten Gewalt – und ziehen Konsequenzen.
- Kommentar zu den Protesten: Warum Protestierende wie Politiker für die Friedlichkeit der Kundgebungen verantwortlich sind (SZ Plus).
Team aus Basel übernimmt die Münchner Kammerspiele Anja Dirks, Antú Romero Nunes und Jörg Pohl leiten von der Spielzeit 2028/29 an als Nachfolger von Barbara Mundel das Theater an der Maximilianstraße. Ihre Zusammenarbeit ist erprobt, derzeit bilden sie die Schauspieldirektion am Theater Basel.
Wenn der Baum mitten auf der Straße wächst Seit einigen Tagen steht die Platane in der Augustenstraße kurz hinter der Kreuzung zur Gabelsbergerstraße – ganz absichtlich. Was hinter dem umstrittenen Umbau steckt.
Abriss statt Sanierung – warum ein Hochhaus im Münchner Osten verschwunden ist Ein Investor wollte ein besonders nachhaltiges Hochhaus-Ensemble am Ostbahnhof bauen. Geplant war, das vorhandene Gebäude aus den Siebzigerjahren zu erhalten. Doch dann erlebten die Architekten eine böse Überraschung (SZ Plus).
„Behinderte Kinder und Jugendliche werden verbal belästigt, beschimpft“ Kinder mit Behinderung werden überdurchschnittlich oft Opfer von Gewalt. Bei einem Kampfkurs lernen Schülerinnen und Schüler, sich zur Wehr zu setzen – und „richtige Kampfgesichter“ zu machen (SZ Plus).
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