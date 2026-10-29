Wofür Tausende junge Menschen am Samstag in München auf die Straße gehen wollen, wer künftig die Intendanz der Münchner Kammerspiele übernimmt und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Tausende junge Menschen wollen in München protestieren Das Bündnis „Gen Z regelt“ ruft vor der Ludwig-Maximilians-Universität zur großen Demonstration auf. Die Polizei zeigt sich gelassen, aber wachsam. Doch manche Personen und Organisationen befürchten Gewalt – und ziehen Konsequenzen.

Kommentar zu den Protesten: Warum Protestierende wie Politiker für die Friedlichkeit der Kundgebungen verantwortlich sind (SZ Plus).

Team aus Basel übernimmt die Münchner Kammerspiele Anja Dirks, Antú Romero Nunes und Jörg Pohl leiten von der Spielzeit 2028/29 an als Nachfolger von Barbara Mundel das Theater an der Maximilianstraße. Ihre Zusammenarbeit ist erprobt, derzeit bilden sie die Schauspieldirektion am Theater Basel.

Wenn der Baum mitten auf der Straße wächst Seit einigen Tagen steht die Platane in der Augustenstraße kurz hinter der Kreuzung zur Gabelsbergerstraße – ganz absichtlich. Was hinter dem umstrittenen Umbau steckt.

Abriss statt Sanierung – warum ein Hochhaus im Münchner Osten verschwunden ist Ein Investor wollte ein besonders nachhaltiges Hochhaus-Ensemble am Ostbahnhof bauen. Geplant war, das vorhandene Gebäude aus den Siebzigerjahren zu erhalten. Doch dann erlebten die Architekten eine böse Überraschung (SZ Plus).

„Behinderte Kinder und Jugendliche werden verbal belästigt, beschimpft“ Kinder mit Behinderung werden überdurchschnittlich oft Opfer von Gewalt. Bei einem Kampfkurs lernen Schülerinnen und Schüler, sich zur Wehr zu setzen – und „richtige Kampfgesichter“ zu machen (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Martin Suter über seinen Roman „Ein und Alles“ : „Ich kann alle Leser verstehen, die denken: Das ist ja verrückt!“ Der überaus disziplinierte Schweizer Bestseller-Autor Martin Suter liebäugelt im Krimi „Ein und Alles“ mit unerklärlichen Mächten. Ob der 78-Jährige selbst daran glaubt? SZ Plus Interview von Michael Zirnstein ...

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Die Geister, die ich mied Man muss Halloween nichts abgewinnen, kann es als geschmacklose Infiltrierung der Brauchtümer sehen. Lässt sich überhaupt etwas Gutes daran finden? Eine Annäherung. SZ Plus Kolumne von Imaan Huseen Dinnle ...

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Programmschwerpunkt der Volkshochschule : Wo München herkommt – und wohin es sich entwickelt Mietwucher, Wohnungsbau, Sparzwänge: München hat mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Die MVHS fragt nach den Ursachen – und sucht Lösungsstrategien für die Zukunft. Von Barbara Hordych ...

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