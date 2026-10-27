Warum die Stadt unterirdische Abfallbehälter in der Sendlinger Straße testet, wieso Schule keine Wertschätzung erfährt, wie die Taxibranche an Robotaxis mitverdienen will und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Saugrüssel holt in Münchens Fußgängerzone bald den Müll aus der Tiefe Die Stadt testet in der Sendlinger Straße unterirdische Abfallbehälter, dafür sind Grabungen und spezielle Fahrzeuge nötig. Während die Stadt überall sparen muss, weiß das Baureferat nicht zu sagen, was der Pilotversuch und seine mögliche Ausweitung kosten. (SZ Plus)

„Wer im Gymnasium nicht funktioniert, wird eben aussortiert“ Das Thema Bildung steht ganz oben, wenn junge Menschen auf die Straße gehen – wie auch am nächsten Wochenende in München. Bildungsexperte Markus Weinberger erklärt, was sich ändern muss, damit Schule wieder mehr Wertschätzung erfährt. (Interview, SZ Plus)

„Wo gehe ich denn hin, wenn es unsere Kirche nicht mehr gibt?“ Katholische Pfarrgemeinden in München müssen sich in großem Stil neu aufstellen. Wegen wegbrechender Kirchensteuereinnahmen dürften Gebäude umgenutzt oder verkauft werden. Und manche fragen sich, wer denn am Ende darüber entscheidet.

Taxibranche will an Robotaxis mitverdienen Das Münchner Taxizentrum, ein großer Anbieter in der Stadt, kündigt eine Kooperation mit einem kalifornischen Unternehmen an. Was das für Fahrer, Konkurrenten und die Kunden bedeutet.

Hollywood und Hochkultur: Sandra Hüller verneigt sich vor Elfriede Jelinek Der Star-Faktor tritt in den Hintergrund, wenn die Oscar-Kandidatin Sandra Hüller einen Text der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek liest. Ein besonderer Abend in München. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Hunderennen : Der schnellste Dackel Münchens Luitpold aus Eching ist sozial, eigenwillig und wirkt eher gemütlich. Aber er kann auch anders: Vor Kurzem hat er das Münchner Dackelrennen gewonnen – zum vierten Mal in Folge. Auch einen Weltrekord hat der Hund schon mal aufgestellt. SZ Plus Von Francesca Polistina ...

Berufseinstieg : Gute Noten, Master, Praktika – und trotzdem keine Stelle Louis flog für ein Bewerbungsgespräch nach London. Danach: Schweigen. Antonia hat einen Job gefunden, der ihr nicht liegt. Warum der Berufseinstieg auch mit guter Ausbildung gerade so schwer ist. SZ Plus Von Veronika Tieschky ...

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