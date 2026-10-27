DER TAG IN MÜNCHEN
Ein Saugrüssel holt in Münchens Fußgängerzone bald den Müll aus der Tiefe Die Stadt testet in der Sendlinger Straße unterirdische Abfallbehälter, dafür sind Grabungen und spezielle Fahrzeuge nötig. Während die Stadt überall sparen muss, weiß das Baureferat nicht zu sagen, was der Pilotversuch und seine mögliche Ausweitung kosten. (SZ Plus)
„Wer im Gymnasium nicht funktioniert, wird eben aussortiert“ Das Thema Bildung steht ganz oben, wenn junge Menschen auf die Straße gehen – wie auch am nächsten Wochenende in München. Bildungsexperte Markus Weinberger erklärt, was sich ändern muss, damit Schule wieder mehr Wertschätzung erfährt. (Interview, SZ Plus)
„Wo gehe ich denn hin, wenn es unsere Kirche nicht mehr gibt?“ Katholische Pfarrgemeinden in München müssen sich in großem Stil neu aufstellen. Wegen wegbrechender Kirchensteuereinnahmen dürften Gebäude umgenutzt oder verkauft werden. Und manche fragen sich, wer denn am Ende darüber entscheidet.
Taxibranche will an Robotaxis mitverdienen Das Münchner Taxizentrum, ein großer Anbieter in der Stadt, kündigt eine Kooperation mit einem kalifornischen Unternehmen an. Was das für Fahrer, Konkurrenten und die Kunden bedeutet.
Hollywood und Hochkultur: Sandra Hüller verneigt sich vor Elfriede Jelinek Der Star-Faktor tritt in den Hintergrund, wenn die Oscar-Kandidatin Sandra Hüller einen Text der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek liest. Ein besonderer Abend in München. (SZ Plus)
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