DER TAG IN MÜNCHEN
Das Dach, das für München die Welt bedeutet Das Münchner Olympiastadion ist eines der bedeutendsten Bauwerke des Landes. Derzeit wird das geschwungene Zeltdach saniert – und das ist extrem kompliziert. Ein Besuch auf der Baustelle in luftiger Höhe (SZ Plus).
Mehr als 63 000 Bürger fordern eine Schatten-Offensive in München Die Baumentscheid-Aktivisten präsentieren die gesammelten Unterschriften. Ihr Ziel sind 12 000 neue Bäume für den inneren Stadtbereich. Wird es zu einem Kompromiss mit dem Stadtrat kommen – oder doch zum Bürgerentscheid?
- Kommentar zur Klimaanpassung: Pflanzen, pflanzen, pflanzen! (SZ Plus)
Sportanlagen sollen um 50 Prozent teurer werden Die Stadt verspricht sich durch die Erhöhung etwa 1,34 Millionen Euro mehr in der Kasse. Warum Vertreter wichtiger Verbände Verständnis für den Aufschlag zeigen – und was er für Mitglieder bedeuten könnte.
Was hat der Pumuckl mit dem NFL-Spiel in München zu tun? In diesem Jahr kommt der deutsch-amerikanische Profi Amon-Ra St. Brown mit den Detroit Lions zu Besuch. Was zeichnet ihn aus? Wer ist der Gegner? Und welche Fan-Aktionen sind geplant? Antworten auf wichtige Fragen.
Wo Roboter fürs Leben lernen An ihrem neuen Standort am Flughafen München will die TU München Innovationen in Robotik, KI und Mobilität voranbringen. Herzstück ist ein Trainingscenter für Roboter, von dem Forschende, aber auch die Industrie profitieren.
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Daglfing: 55-Jähriger bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt
Unfall auf der A995: 19-jähriger Tesla-Fahrer prallt mit 190 Kilometern pro Stunde gegen Leitplanke
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