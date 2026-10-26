Warum die Dachsanierung des Olympiastadions so kompliziert ist, ob in München nun 12 000 neue Bäume gepflanzt werden und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Das Dach, das für München die Welt bedeutet Das Münchner Olympiastadion ist eines der bedeutendsten Bauwerke des Landes. Derzeit wird das geschwungene Zeltdach saniert – und das ist extrem kompliziert. Ein Besuch auf der Baustelle in luftiger Höhe (SZ Plus).

Mehr als 63 000 Bürger fordern eine Schatten-Offensive in München Die Baumentscheid-Aktivisten präsentieren die gesammelten Unterschriften. Ihr Ziel sind 12 000 neue Bäume für den inneren Stadtbereich. Wird es zu einem Kompromiss mit dem Stadtrat kommen – oder doch zum Bürgerentscheid?

Sportanlagen sollen um 50 Prozent teurer werden Die Stadt verspricht sich durch die Erhöhung etwa 1,34 Millionen Euro mehr in der Kasse. Warum Vertreter wichtiger Verbände Verständnis für den Aufschlag zeigen – und was er für Mitglieder bedeuten könnte.

Was hat der Pumuckl mit dem NFL-Spiel in München zu tun? In diesem Jahr kommt der deutsch-amerikanische Profi Amon-Ra St. Brown mit den Detroit Lions zu Besuch. Was zeichnet ihn aus? Wer ist der Gegner? Und welche Fan-Aktionen sind geplant? Antworten auf wichtige Fragen.

Wo Roboter fürs Leben lernen An ihrem neuen Standort am Flughafen München will die TU München Innovationen in Robotik, KI und Mobilität voranbringen. Herzstück ist ein Trainingscenter für Roboter, von dem Forschende, aber auch die Industrie profitieren.

WEITERE NACHRICHTEN

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Bauarbeiten: Neue Einschränkungen bei der Münchner S-Bahn

Daglfing: 55-Jähriger bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Unfall auf der A995: 19-jähriger Tesla-Fahrer prallt mit 190 Kilometern pro Stunde gegen Leitplanke

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

Live-Sonderfolge des SZ-Podcasts „Hey München“ : Wie lief das erste halbe Jahr von Dominik Krause als OB? Bei der Bühnenpremiere von „Hey München“ diskutieren Heiner Effern und Linus Freymark darüber, wie der Hype um Krause und sein gutes Verhältnis zu Markus Söder zu erklären sind – und welche Parallelen es zu Zohran Mamdani gibt. Podcast von Heiner Effern und Linus Freymark ...

MÜNCHEN ERLESEN

Architektur : Wie man so baut, dass sich Frauen wohlfühlen Mehr Licht, weniger Angsträume: Die Architektin und Bauunternehmerin Melanie Hammer aus Grünwald lässt Tiefgaragen in Neongelb und Pink anmalen und stellt Waschräume mit Bar aufs Dach. Was das mit gendersensitiver Planung zu tun hat. SZ Plus Interview von Michael Berzl ...

Techno für den guten Zweck : Der DJ im Einkaufswagen: Warum ein 17-Jähriger für seinen toten Vater auflegt Leon Müller hat seinen Vater an ALS verloren. Jetzt sammelt er in München mit Techno-Beats Spenden für die Forschung. Von Luka Kraft ...

UNSER GASTROTIPP

Brunch bei Olea : Griechisch ohne Klischees Mit griechischem Essen verbinden viele hauptsächlich Gyros und Tsatsiki. Das Olea will die Küche des Landes modern interpretieren – auch zum Frühstück. Von Anna-Maria Salmen ...

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