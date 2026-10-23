DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN
Zweite Stammstrecke wird für Olympia 2036 voraussichtlich nicht fertig Die Lage beim Bau der zweiten Röhre unter der Innenstadt ist ernüchternd. Münchens Bewerbung um Olympische Sommerspiele könnte das entscheidend beeinflussen. Es gibt aber Ideen, wie man Tempo machen könnte (SZ Plus).
Sparzwang an der LMU – der Exzellenzuni fehlen viele Millionen Euro Weil die Kosten unerbittlich steigen und die Reserven verbraucht sind, muss die Ludwig-Maximilians-Universität drastisch sparen. Was nun geplant ist, warum die Kritik daran groß ist und woher frisches Geld kommen könnte (SZ Plus).
A380 setzte zu früh auf: Behörde stuft Vorfall als schwere Störung ein Knapp 19 Meter vor der Piste berührte der Superjumbo den Boden. Im Zwischenbericht wird nun klar, was schiefging – nur wenige Tage nach einer Beinahe-Katastrophe mit einem anderen Flugzeug.
Carsharing-Anbieter sperren eigens für sie geschaffene Parkplätze Wer ein Leihauto von Miles, Free2Move oder Sixt abgeben will, stößt auf den dafür vorgesehenen Flächen jetzt mitunter auf eine „No Parking Zone“. Was ist der Grund für die absurde Situation?
Warum liegen überall in München weiß-orangefarbene Würfel herum? In der Stadt finden sich die Geräte an verschiedenen Stellen, 40 000 sind es insgesamt. Was hat es damit auf sich – und warum darf man sie nicht mitnehmen?
WEITERE NACHRICHTEN
Angriff im Regionalzug: 20-Jähriger soll Mann mehrere Knochen im Gesicht gebrochen haben
Sehenswürdigkeit: Das Glockenspiel am Marienplatz ist kaputt
Polizeieinsatz: 22-Jähriger verletzt Gleichaltrigen mit Machete
Willy-Brandt-Gesamtschule und FOS-Nord: „Eines der teuersten Schulgebäude, das wir in München je gebaut haben“ (SZ Plus)
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER FREIZEITTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg