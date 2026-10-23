Warum die zweite Stammstrecke für Olympia 2023 wohl nicht fertig wird, in welchen Bereichen der LMU künftig Millionen fehlen könnten und mehr.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Zweite Stammstrecke wird für Olympia 2036 voraussichtlich nicht fertig Die Lage beim Bau der zweiten Röhre unter der Innenstadt ist ernüchternd. Münchens Bewerbung um Olympische Sommerspiele könnte das entscheidend beeinflussen. Es gibt aber Ideen, wie man Tempo machen könnte (SZ Plus).

Sparzwang an der LMU – der Exzellenzuni fehlen viele Millionen Euro Weil die Kosten unerbittlich steigen und die Reserven verbraucht sind, muss die Ludwig-Maximilians-Universität drastisch sparen. Was nun geplant ist, warum die Kritik daran groß ist und woher frisches Geld kommen könnte (SZ Plus).

A380 setzte zu früh auf: Behörde stuft Vorfall als schwere Störung ein Knapp 19 Meter vor der Piste berührte der Superjumbo den Boden. Im Zwischenbericht wird nun klar, was schiefging – nur wenige Tage nach einer Beinahe-Katastrophe mit einem anderen Flugzeug.

Carsharing-Anbieter sperren eigens für sie geschaffene Parkplätze Wer ein Leihauto von Miles, Free2Move oder Sixt abgeben will, stößt auf den dafür vorgesehenen Flächen jetzt mitunter auf eine „No Parking Zone“. Was ist der Grund für die absurde Situation?

Warum liegen überall in München weiß-orangefarbene Würfel herum? In der Stadt finden sich die Geräte an verschiedenen Stellen, 40 000 sind es insgesamt. Was hat es damit auf sich – und warum darf man sie nicht mitnehmen?

WEITERE NACHRICHTEN

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Polizeieinsatz: 22-Jähriger verletzt Gleichaltrigen mit Machete

Willy-Brandt-Gesamtschule und FOS-Nord: „Eines der teuersten Schulgebäude, das wir in München je gebaut haben“ (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Viessmann steigt beim FC Bayern ein : „Es ist diesmal eher wie bei einer Hochzeit“ Vereinspräsident Herbert Hainer und Unternehmer Max Viessmann erklären, warum der FC Bayern gerade jetzt Anteile verkauft, was der Unterschied zu früheren Deals ist – und was mit den Millionen passieren soll. SZ Plus Interview von Uwe Ritzer und Philipp Schneider ...

6029 Pfeifen ziehen um : Abschied von der Riesin: Warum die Gasteig-Orgel jetzt für Jahre verstummt Seit 2021 hat man nichts mehr von ihr gehört. Warum die große Konzertorgel in der Gasteig-Philharmonie gerade jetzt ausgebaut wird und in einer Lagerhalle bei Köln verschwindet. SZ Plus Von Reinhard J. Brembeck ...

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Bergwandern in Bayern : Hütten im Münchner Umland, die sich gut für eine Wochenendtour eignen Der sommerliche Trubel in den Bergen ist vorbei. Jetzt ist die beste Zeit im Jahr, um die Stille dort zu genießen. Auch viele Hütten haben noch geöffnet. Sieben Klassiker. Von Michael Ruhland ...

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