Woran man giftige Pilze im Wald erkennt, wie die Stadt nach der PHP-Sicherheitslücke betroffen ist, welche überraschenden Momente die Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises bereithielt und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum gehen so viele Menschen plötzlich Pilze sammeln? Schwammerlsuchen ist im Trend, aber auch gefährlich. Welche Fehler im Wald gemacht werden und wie man giftige Pilze sicher erkennt. (SZ Plus)

Hackerangriff nach PHP-Sicherheitslücke: So ist München betroffen Städtische IT-Experten registrieren Versuche, die Schwachstellen auszunutzen. Die IT-Notfallgruppe nimmt vorsorglich diverse Serviceangebote aus dem Netz.

„Ich habe die Hoffnung, dass mehr Menschen lieben als hassen wollen“ Zwei Stunden für 21 Preise – ein straffes Programm, das da bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises herrscht. Platz für ein paar überraschende Momente gibt es dennoch. (SZ Plus)

Vergewaltiger wird aus U-Haft entlassen – und soll erneut vergewaltigt haben Ein junger Mann sitzt wegen Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Untersuchungshaft. Das Opfer kann nicht vernommen werden. Der Mann wird daraufhin freigelassen – und nun steht er wieder vor Gericht. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Raubkatzen-Sichtung: Rätsel des Pumas am Münchner Flughafen bleibt vorerst ungelöst

Vorfall in Laim: Sexuelle Belästigung in Tram: 21-Jährige flüchtet in Fahrerkabine

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Hat das Clubsterben ein Ende? Zwei neue Clubs für München – bedeutet das eine Trendwende in einer unter Druck stehenden Branche? Außerdem geht es im Podcast um einen erschütternden Fall von Gewalt in einer Kita. Von Linus Freymark ...

MÜNCHEN ERLESEN

Eltern Survival Guide : „Wenn Kinder sich nicht gut fühlen, dann verhalten sie sich nicht gut“ Familientherapeut Sebastian Reisinger rät auf seinem Instagram-Account zu Gelassenheit und klaren Grenzen bei der Kindererziehung. Nun erklärt er auch in einem Buch, warum Intuition nicht immer ausreicht und welche sieben Gewohnheiten Eltern weiterhelfen. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

Studierende Mütter : Die einen feiern, die anderen kümmern sich um ihr Kind Übermüdet Prüfungen schreiben, wenig Geld, unerfüllbare Erwartungen: Zwei Mütter berichten, welchen Herausforderungen sie im Studium begegnen – und wie ihnen geholfen wird. SZ Plus Von Franziska Peer ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung in der Kunsthalle : Die Stadt der Wunder: Barcelona, Gaudí und die Moderne Die Schau „Barcelona moderna“ in der Münchner Kunsthalle zeigt das künstlerisch brodelnde Umfeld, in dem Pablo Picasso um 1900 aufwuchs. SZ Plus Von Reinhard J. Brembeck ...

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