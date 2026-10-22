DER TAG IN MÜNCHEN
Warum gehen so viele Menschen plötzlich Pilze sammeln? Schwammerlsuchen ist im Trend, aber auch gefährlich. Welche Fehler im Wald gemacht werden und wie man giftige Pilze sicher erkennt. (SZ Plus)
Hackerangriff nach PHP-Sicherheitslücke: So ist München betroffen Städtische IT-Experten registrieren Versuche, die Schwachstellen auszunutzen. Die IT-Notfallgruppe nimmt vorsorglich diverse Serviceangebote aus dem Netz.
„Ich habe die Hoffnung, dass mehr Menschen lieben als hassen wollen“ Zwei Stunden für 21 Preise – ein straffes Programm, das da bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises herrscht. Platz für ein paar überraschende Momente gibt es dennoch. (SZ Plus)
Vergewaltiger wird aus U-Haft entlassen – und soll erneut vergewaltigt haben Ein junger Mann sitzt wegen Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Untersuchungshaft. Das Opfer kann nicht vernommen werden. Der Mann wird daraufhin freigelassen – und nun steht er wieder vor Gericht. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Raubkatzen-Sichtung: Rätsel des Pumas am Münchner Flughafen bleibt vorerst ungelöst
Vorfall in Laim: Sexuelle Belästigung in Tram: 21-Jährige flüchtet in Fahrerkabine
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