DER TAG IN MÜNCHEN
„Ich hatte gar keine Zeit, irgendwas zu verarbeiten. Alles ging so schnell.“ Etwa jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Sechs erzählen hier ihre Geschichte. Über eine Diagnose mitten in der Familienplanung, Misstrauen gegen die Schulmedizin, Metastasen nach der dritten Chemo – und Dinge, die durch den Krebs an Bedeutung verlieren. (SZ Plus)
Kuschelklima im Angesicht der Katastrophe Zum Start der Veranstaltungsreihe „Munich Climate Week“ versucht OB Dominik Krause, der Debatte einen neuen Dreh zu verpassen – mit einem positiven Blick auf das, was möglich sei. Kritische Stimmen hört man kaum.
„Lovecraft“-Betreiber sollen Stadt 268 000 Euro zurückzahlen Nur wenige Wochen hielt die Zwischennutzung im ehemaligen Kaufhof am Stachus durch. Die Stadt forderte deshalb enorme Fördersummen zurück. Doch Initiator Michi Kern und seine Partner wollen das nicht hinnehmen – und ziehen vor Gericht.
Mirjam Zadoff verlässt NS-Dokuzentrum Seit 2018 war die Historikerin Direktorin der Münchner Einrichtung. Künftig wird sie in Wien das Haus der Geschichte Österreich leiten.
50 Millionen und mehr – so überzeugt man keine Olympiaskeptiker Münchens Olympiabewerber versprechen, dass sie so transparent wie möglich agieren wollen. Zumindest was die Kosten angeht, gibt es da noch viel Luft nach oben. (Kommentar, SZ Plus)
Ein Feuerwehrmann als Feuerteufel? Einem 21-Jährigen wird vorgeworfen, als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr mehrere Brände gelegt zu haben. Das Motiv: Der junge Mann wollte sich laut Anklage bei den anschließenden Einsätzen profilieren.
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