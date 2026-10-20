Wie sechs Frauen ihre Brustkrebs-Erkrankung erlebt haben, warum die „Lovecraft“-Betreiber gegen die Rückzahlung einer hohen Fördersumme klagen, wo bald ein 24h-KI-Supermarkt eröffnet und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Ich hatte gar keine Zeit, irgendwas zu verarbeiten. Alles ging so schnell.“ Etwa jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Sechs erzählen hier ihre Geschichte. Über eine Diagnose mitten in der Familienplanung, Misstrauen gegen die Schulmedizin, Metastasen nach der dritten Chemo – und Dinge, die durch den Krebs an Bedeutung verlieren. (SZ Plus)

Kuschelklima im Angesicht der Katastrophe Zum Start der Veranstaltungsreihe „Munich Climate Week“ versucht OB Dominik Krause, der Debatte einen neuen Dreh zu verpassen – mit einem positiven Blick auf das, was möglich sei. Kritische Stimmen hört man kaum.

„Lovecraft“-Betreiber sollen Stadt 268 000 Euro zurückzahlen Nur wenige Wochen hielt die Zwischennutzung im ehemaligen Kaufhof am Stachus durch. Die Stadt forderte deshalb enorme Fördersummen zurück. Doch Initiator Michi Kern und seine Partner wollen das nicht hinnehmen – und ziehen vor Gericht.

Mirjam Zadoff verlässt NS-Dokuzentrum Seit 2018 war die Historikerin Direktorin der Münchner Einrichtung. Künftig wird sie in Wien das Haus der Geschichte Österreich leiten.

50 Millionen und mehr – so überzeugt man keine Olympiaskeptiker Münchens Olympiabewerber versprechen, dass sie so transparent wie möglich agieren wollen. Zumindest was die Kosten angeht, gibt es da noch viel Luft nach oben. (Kommentar, SZ Plus)

Ein Feuerwehrmann als Feuerteufel? Einem 21-Jährigen wird vorgeworfen, als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr mehrere Brände gelegt zu haben. Das Motiv: Der junge Mann wollte sich laut Anklage bei den anschließenden Einsätzen profilieren.

WEITERE NACHRICHTEN

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Wirtschaft : Wie Firmen in München zum weltweiten KI-Boom beitragen Nicht nur große US-Tech-Konzerne wie Google, Meta oder OpenAI sind in der Stadt aktiv, auch viele lokale Unternehmen treiben das Geschäft mit der künstlichen Intelligenz voran. Wo die Stärken des Standorts liegen – und woran es hakt. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

Porträt : Wer war Ilse Blank? Ihre Familie wurde von den Nazis enteignet und ermordet. Trotzdem blieb Ilse Blank München verbunden. Nun nimmt eine Stiftung in ihrem Namen die Arbeit auf – gegen das Vergessen und zur Förderung der Kunst. SZ Plus Von Evelyn Vogel ...

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Figurentheaterfestival „Wunder.“ : Wo Automatenmenschen das wahre Leben spiegeln Zwölf Tage lang zeigt die „Gen P – Generation Puppet“ in 27 poetischen, humorvollen und nachdenklichen Inszenierungen, was sie zu sehr menschlichen Themen zu sagen hat. Von Barbara Hordych ...

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