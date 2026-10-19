DER TAG IN MÜNCHEN
München macht Tempo bei der Olympiabewerbung Oberbürgermeister Krause und Ministerpräsident Söder kündigen erste Millionen-Investitionen und neue Gesetze an. Und der OB gibt den Münchnern ein Versprechen.
Drei Jahreszahlen sind Fluch und Segen zugleich Über viele Jahre hinweg könnte die Stadt mit großer Unterstützung durch Bund und Land rechnen. Einerseits. Denn die Unklarheit birgt auch Gefahren. (SZ Plus, Meinung)
- Olympia in München: Wie eine Konzerthalle zum Schwimmstadion werden soll (SZ Plus)
Wenn sich Wohnungsbau, Wärmewende und neue Bäume gegenseitig im Weg stehen Ein Ehepaar sieht seine Neubaupläne durch Stadt und Stadtwerke behindert. Das Beispiel zeigt, wie schwierig günstige Mieten, klimafreundliche Fernwärme und mehr Grün zu vereinbaren sind. Bleibt am Ende eines der Ziele auf der Strecke? (SZ Plus)
Eine Techno-Halle wie zu Zeiten des Kunstparks Ost Die Macher des geschlossenen DNA Clubs eröffnen im Werksviertel einen „Kulturspace“ für elektronische Musik. Das „Sonder“ soll nicht nur von der Größe her mit dem Berliner Berghain mithalten.
Zweiter Korruptionsfall im KVR: Ex-Mitarbeiterin und Ehemann vor Gericht Binnen weniger Monate wurde das Münchner Kreisverwaltungsreferat 2025 von zwei Korruptionsfällen erschüttert. Drei Angeklagte sind bereits verurteilt. Nun müssen sich zwei weitere Personen vor dem Landgericht München verantworten.
Was ist los mit der Würm? Der Fluss führt seit Ende September immer wieder kaum noch Wasser, später steigt der Pegel plötzlich an. Die Ursache ist auch den Behörden ein Rätsel. (SZ Plus)
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Zeitzeuge: Holocaust-Überlebender Hermann „Mano“ Höllenreiner gestorben
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