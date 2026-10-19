Welches Versprechen Krause den Münchnerinnen und Münchnern für das weitere Olympia-Verfahren gibt, wie der neue Techno-Club „Sonder“ ein Ort der Begegnung werden will, was hinter den Pegelschwankungen der Würm stecken könnte und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

München macht Tempo bei der Olympiabewerbung Oberbürgermeister Krause und Ministerpräsident Söder kündigen erste Millionen-Investitionen und neue Gesetze an. Und der OB gibt den Münchnern ein Versprechen.

Drei Jahreszahlen sind Fluch und Segen zugleich Über viele Jahre hinweg könnte die Stadt mit großer Unterstützung durch Bund und Land rechnen. Einerseits. Denn die Unklarheit birgt auch Gefahren. (SZ Plus, Meinung)

Wenn sich Wohnungsbau, Wärmewende und neue Bäume gegenseitig im Weg stehen Ein Ehepaar sieht seine Neubaupläne durch Stadt und Stadtwerke behindert. Das Beispiel zeigt, wie schwierig günstige Mieten, klimafreundliche Fernwärme und mehr Grün zu vereinbaren sind. Bleibt am Ende eines der Ziele auf der Strecke? (SZ Plus)

Eine Techno-Halle wie zu Zeiten des Kunstparks Ost Die Macher des geschlossenen DNA Clubs eröffnen im Werksviertel einen „Kulturspace“ für elektronische Musik. Das „Sonder“ soll nicht nur von der Größe her mit dem Berliner Berghain mithalten.

Zweiter Korruptionsfall im KVR: Ex-Mitarbeiterin und Ehemann vor Gericht Binnen weniger Monate wurde das Münchner Kreisverwaltungsreferat 2025 von zwei Korruptionsfällen erschüttert. Drei Angeklagte sind bereits verurteilt. Nun müssen sich zwei weitere Personen vor dem Landgericht München verantworten.

Was ist los mit der Würm? Der Fluss führt seit Ende September immer wieder kaum noch Wasser, später steigt der Pegel plötzlich an. Die Ursache ist auch den Behörden ein Rätsel. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Protest an deutsch-französischer Schule: Münchner Gymnasiasten solidarisieren sich mit Schülern in Frankreich

Zeitzeuge: Holocaust-Überlebender Hermann „Mano“ Höllenreiner gestorben

Trümmerfeld in Schwabing: Autodieb türmt – und schrottet fünf Fahrzeuge

MÜNCHEN ERLESEN

Schauspielerin Sarah Thonig : „Ich besitze mehr als ein Laserschwert“ Sarah Thonig hat nicht nur eine Leidenschaft für Star Wars. Die Schauspielerin aus der Serie „Rosenheim-Cops“ kann auch recht überzeugend erklären, was an Vorabendserien dran ist. Nun ist die 34-Jährige bald auch im Kino zu sehen. SZ Plus Von Philipp Crone ...

Umweltschutz : „Tolle Reisen, leckeres Essen und gleichzeitig das Klima schützen – das geht!“ Nachhaltigkeitsforscherin Maike Sippel erklärt, wie sich Zuversicht organisieren lässt und warum der Einsatz für eine enkelgerechte Welt nicht zwangsläufig Verzicht bedeutet. SZ Plus Interview von Stefan Salger ...

UNSER FREIZEITTIPP

„The Munich Show“ in München : Mineralientage München – das sind die Höhepunkte Ein Flugsaurier aus Bayern, Münzen und Medaillen aus aller Welt und viele Edelsteine: Die Besucher der Münchner Mineralientage „The Munich Show“ erwartet ein vielfältiges Programm. Von Claire Buri ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg