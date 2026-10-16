Was Wirt Alexander Egger im Zeltvergabe-Streit der Wiesn nun plant, wie es nach Jungtier Ottos Tod im Tierpark mit den Elefanten weitergeht, warum eine Erzieherin trotz Ermittlungen Kinder betreuen durfte und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum durfte diese Erzieherin weiter Kinder betreuen? Die Frau steht im Verdacht, Kleinkinder geschlagen und gedemütigt zu haben. Sie wird gemeldet, suspendiert – und nun verurteilt. In der Zwischenzeit wechselt sie die Kita. Über einen Fall, der sprachlos macht. (SZ Plus)

Jetzt soll sogar das Bundesverfassungsgericht über die Wiesn entscheiden Die Festzelte müssen nicht europaweit ausgeschrieben werden, entscheidet die nächste Instanz. Kehrt damit Frieden ein? Nicht, wenn es nach dem unterlegenen Wirt Alexander Egger geht. Der plant schon den nächsten Schritt.

„Ottos Tod beschäftigt die Gruppe bis heute“ Wie geht die Herde im Tierpark Hellabrunn mit dem Ableben des Jungtiers um? Ein Gespräch mit Tierarzt Hanspeter Steinmetz über die Trauer von Elefanten, Teambuilding für Dickhäuter und Schwangerschaftsturnen auf Sandhügeln. (SZ Plus)

Ein Restaurant, in dem die Familie an erster Stelle steht Im „Goethe & Gabel“ sind Eltern mit Kindern nicht nur willkommen, sondern erwünscht. Die vier Wirte haben Ambiente, Speisekarte und Preisgestaltung diesem Konzept angepasst, und sie ziehen selbst daraus auch selbst einen großen Vorteil.

WEITERE NACHRICHTEN

Festnahme in Moosach: 46-Jähriger versucht, in seine frühere Wohnung einzubrechen

Comedy in der Olympiahalle München: Felix Lobrecht erlaubt sich fast alles – und das Publikum lacht (SZ Plus)

Bayerischer Rundfunk: Michael Altingers neue Show: Wohlfühlfernsehen ohne Überraschungen (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Seligsprechungsverfahren Alfred Delp : „Der eigentliche Grund der Verurteilung ist der, dass ich Jesuit bin“ Der Münchner Pater Alfred Delp gehört dem Widerstand an und wird von den Nazis gehängt. Als Märtyrer soll er nun selig gesprochen werden. Wie läuft das ab? SZ Plus Von Andrea Schlaier ...

Neues Kochbuch : Yotam Ottolenghi, Weltstar der Gemüseküche, liebt Leberknödel Yotam Ottolenghi, Starkoch und Bestsellerautor aus London, kommt nach München. Ein Gespräch über seine deutsche Großmutter, Leberknödelsuppe und Kaiserschmarrn – und darüber, ob Essen die Welt retten kann. SZ Plus Interview von Bernhard Blöchl ...

UNSER KULTURTIPP

Münchner Kammerspiele : Wie aktuell ist Ödön von Horváths „Jugend ohne Gott“? Felicitas Brucker inszeniert an den Münchner Kammerspielen „Jugend ohne Gott“. Mit ihrer Bearbeitung von Ödön von Horváths Roman fragt sie danach: Wozu ist der Mensch in der Lage? Von Yvonne Poppek ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg