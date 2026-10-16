DER TAG IN MÜNCHEN
Warum durfte diese Erzieherin weiter Kinder betreuen? Die Frau steht im Verdacht, Kleinkinder geschlagen und gedemütigt zu haben. Sie wird gemeldet, suspendiert – und nun verurteilt. In der Zwischenzeit wechselt sie die Kita. Über einen Fall, der sprachlos macht. (SZ Plus)
Jetzt soll sogar das Bundesverfassungsgericht über die Wiesn entscheiden Die Festzelte müssen nicht europaweit ausgeschrieben werden, entscheidet die nächste Instanz. Kehrt damit Frieden ein? Nicht, wenn es nach dem unterlegenen Wirt Alexander Egger geht. Der plant schon den nächsten Schritt.
„Ottos Tod beschäftigt die Gruppe bis heute“ Wie geht die Herde im Tierpark Hellabrunn mit dem Ableben des Jungtiers um? Ein Gespräch mit Tierarzt Hanspeter Steinmetz über die Trauer von Elefanten, Teambuilding für Dickhäuter und Schwangerschaftsturnen auf Sandhügeln. (SZ Plus)
Ein Restaurant, in dem die Familie an erster Stelle steht Im „Goethe & Gabel“ sind Eltern mit Kindern nicht nur willkommen, sondern erwünscht. Die vier Wirte haben Ambiente, Speisekarte und Preisgestaltung diesem Konzept angepasst, und sie ziehen selbst daraus auch selbst einen großen Vorteil.
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