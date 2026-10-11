DER TAG IN MÜNCHEN
„Die Flamme der Liebe ist bei uns in diesen 50 Jahren eigentlich nie erloschen“ Jede vierte Ehe in Deutschland wird geschieden. Was machen Menschen anders, die über viele Jahrzehnte zusammenbleiben? Drei Paare erzählen. (SZ Plus)
Mathäser-Kino am Stachus darf abgerissen werden Ein Bauvorbescheid ist bewilligt – dabei hatten Parteien im Stadtrat gefordert, zuvor eingebunden zu werden. Ihr Ziel: Deutschlands besucherstärkstes Kino vielleicht doch noch zu retten. (SZ Plus)
Die neue Münchner Lust am Laufen Ob auf der Strecke oder zum Anfeuern gleich daneben: Der München-Marathon zieht annähernd 300 000 Sportbegeisterte an.
Die Eisbach-Surfer feiern den Eisbach und sich selbst Zwischen Community und Kommerz: Der Surf-Club München veranstaltet einen „Surf Jam" mit Filmpremiere und Party an der Welle neben dem Haus der Kunst.
„Von einem verhaltensoriginellen Präsidenten nicht abschrecken lassen“ Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel erhält in München die Lucius-D.-Clay-Medaille der Deutsch-Amerikanischen Clubs. Aber wie feiert man so etwas in Zeiten wie diesen?
WEITERE NACHRICHTEN
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40 Jahre Münchner Alzheimer-Gesellschaft: „Demenz darf keine private Krise von Familien sein“ (SZ Plus)
Verkehr in München: Schlachtabfälle auf Fahrbahn geschwappt – Aubinger Tunnel stundenlang gesperrt
Unfall bei Autorennen: L’Osteria-Mitgründer auf Mallorca tödlich verunglückt
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