Was eine lange und gute Ehe ausmacht, wie es um das Mathäser-Kino steht, warum der städtische Marathon begeisterte und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Die Flamme der Liebe ist bei uns in diesen 50 Jahren eigentlich nie erloschen“ Jede vierte Ehe in Deutschland wird geschieden. Was machen Menschen anders, die über viele Jahrzehnte zusammenbleiben? Drei Paare erzählen. (SZ Plus)

Mathäser-Kino am Stachus darf abgerissen werden Ein Bauvorbescheid ist bewilligt – dabei hatten Parteien im Stadtrat gefordert, zuvor eingebunden zu werden. Ihr Ziel: Deutschlands besucherstärkstes Kino vielleicht doch noch zu retten. (SZ Plus)

Die neue Münchner Lust am Laufen Ob auf der Strecke oder zum Anfeuern gleich daneben: Der München-Marathon zieht annähernd 300 000 Sportbegeisterte an.

Die Eisbach-Surfer feiern den Eisbach und sich selbst Zwischen Community und Kommerz: Der Surf-Club München veranstaltet einen „Surf Jam" mit Filmpremiere und Party an der Welle neben dem Haus der Kunst.

„Von einem verhaltensoriginellen Präsidenten nicht abschrecken lassen“ Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel erhält in München die Lucius-D.-Clay-Medaille der Deutsch-Amerikanischen Clubs. Aber wie feiert man so etwas in Zeiten wie diesen?

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Flughafen: Polizei sucht mit Reiterstaffel nach mutmaßlichem Puma

40 Jahre Münchner Alzheimer-Gesellschaft: „Demenz darf keine private Krise von Familien sein“ (SZ Plus)

Verkehr in München: Schlachtabfälle auf Fahrbahn geschwappt – Aubinger Tunnel stundenlang gesperrt

Unfall bei Autorennen: L’Osteria-Mitgründer auf Mallorca tödlich verunglückt

MÜNCHEN ERLESEN

Generation Z : Die Coolen sind immer nur die anderen Thea hält ihre Freundin für mühelos lässig. Lissy fühlt sich oft alles andere als selbstsicher. Und Jonas hat lange so getan, als sei ihm alles egal. Wer cool wirken will, darf nicht zeigen, wie sehr er sich darum bemüht. SZ Plus Von Leonie Schulz ...

Die Schauspielerin Iris Berben im Interview : „Mein Lieblingshasswort ist canceln“ Iris Berben engagiert sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus und für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Mit Sorge blickt sie auf die Wahlerfolge der AfD – und die Wählerinnen von Trump. SZ Plus Interview von Evelyn Vogel ...

UNSER KULTURTIPP

Underdox-Festival in München : Die letzten Filme vor dem Tod Beim Underdox-Filmfestival stehen die Themen Abschied und Erinnern im Mittelpunkt. Auch queeres Avantgarde-Kino aus Brasilien kommt in München groß heraus. Von Jürgen Moises ...

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