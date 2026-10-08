DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN
So läuft die Suche nach dem Puma In der Nähe des Münchner Flughafens suchen Polizei und Behörden weiter nach einer mutmaßlichen Raubkatze. Während Experten die Aufnahmen unterschiedlich bewerten und mit KI-Fälschungen kämpfen, bleiben die Anwohner gelassen (SZ Plus).
Streift da wirklich ein Puma durchs Erdinger Moos? Spaziergänge vermeiden, Kinder nicht aus den Augen lassen: Nach einer möglichen Raubkatzen-Sichtung rufen Behörden nahe dem Münchner Flughafen zur Vorsicht auf. Aber wie gefährlich sind Pumas für Menschen – und könnte es nicht auch ein anderes Tier sein?
Schwabing hat nach 107 Jahren wieder eine eigene kleine Brauerei Mit dem Schwabinger Tor Bräu und seinem Wirtshaus wolle man den Menschen im Viertel etwas zurückgeben, sagt General Manager vom Andaz Hotel Frank Heckelmann. Das Besondere am Bier: Es handelt sich um sogenanntes frisches Bier.
Münchner Silvestermeile fällt in diesem Jahr aus Die veranstaltende Eventagentur zieht ihre Anträge für die Feier zum Jahreswechsel zurück, will aber womöglich ein Jahr später wiederkommen. Das aber ist nicht so ohne Weiteres möglich.
Frau kauft Wohnung und überweist 1,1 Millionen Euro an Betrüger Die Kriminellen hacken den E-Mail-Verkehr und schicken eine manipulierte Zahlungsaufforderung. Der Schwindel fliegt nur durch Zufall auf, danach müssen sich die Ermittler beeilen, das Abfließen des Geldes im Ausland zu unterbinden.
Rapper beim Betteln im Wiesnzelt erwischt – Behörden beraten über Konsequenzen Die Musiker der Band „Dicht & Ergreifend“ drehen für ein Musikstück offenbar ohne Genehmigung ein Video. Sie gehen Wiesnbesucher dabei um Geld für eine Mass Bier an. Bis sie von Beamten abgeführt werden.
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