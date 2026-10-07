DER TAG IN MÜNCHEN
Im Lockdown begann er zu laufen, heute absolviert er Ultramarathons Lukas Müller ist vom Laufanfänger zum Lauf-Influencer mit Hunderttausenden Followern geworden. In München hat er auch einen Running Club. Solche Lauftreffs gibt es viele – für Anfänger, Frühaufsteher und Bierliebhaber. (SZ Plus)
Kann sich München Wohnungsbau überhaupt noch leisten? Schon die Errichtung dringend notwendiger Wohnungen an sich ist teuer, aber ein zweiter Kostenblock droht die Stadt zu erdrücken: Pro Wohnung fallen 200 000 Euro an Infrastrukturkosten an – Geld, das München nicht mehr hat. (SZ Plus)
Warum die Münchner Stadtwerke ihre Klimaziele neu formuliert haben Die SWM haben ihre Homepage überarbeitet und berichten jetzt deutlich defensiver über ihren Fahrplan auf dem Weg zur CO₂-Neutralität. Dafür gibt es einen konkreten Anlass.
Münchens zweite U-Bahn-Werkstatt kommt nach Neuperlach Nach jahrelangen Debatten legen sich die Politiker fest: Der Betriebshof, der die bestehende Anlage in Fröttmaning ergänzen soll, wird im äußersten Südosten der Stadt gebaut. Dennoch gibt es Kritik.
Behörde warnt vor möglicherweise frei laufendem Puma beim Münchner Flughafen Die Raubkatze soll in der Nähe des Airports gesichtet worden sein. Das Landratsamt Erding warnt, Kinder unbeaufsichtigt spielen zu lassen.
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Polizei: Diensthund „Bandit“ schnappt Tankstellenräuber in Sendling
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