Welche Pläne es für die riesige Baulücke an der Schleißheimer Straße gibt, wieso es auf der Lindwurmstraße trotz Pendelzug wieder zu Staus kommt, mit wem München um Olympia 2036 konkurriert und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ganztag für alle – nur für Kinder mit Behinderung nicht? Kinder im Grundschulalter haben von diesem Schuljahr an einen Anspruch auf Betreuung am Nachmittag. Und München steht nach eigenen Angaben gut da. Doch die Schüler mit Behinderung wurden in der Statistik vergessen. (SZ Plus)

Am „Schwabinger Loch“ soll nun endlich gebaut werden Wo einst der Karstadt am Nordbad stand, klafft seit drei Jahren eine riesige Baulücke. Jetzt sollen dort neben einem Hotel auch Wohnungen entstehen – die man sich aber leisten können muss. (SZ Plus)

Müssen die Radler auf der Lindwurmstraße wieder weichen? Diese Forderung erhebt zumindest die CSU. Denn in der zweiten Phase der Sanierungsarbeiten an der U3/U6 gibt es zwar für einen Teil der Strecke einen Pendelverkehr. Doch die voll besetzten Ersatzbusse stehen trotzdem oft wieder im Stau.

Münchner Bäcker Neulinger gibt alle seine Filialen auf Nach 25 Jahren ist Schluss: Ludwig Neulinger schließt zwei seiner Standorte komplett, drei weitere übernimmt nun ein Konkurrent. Was hinter dem Aus steckt.

Per Bauturbo: Hier entstehen 210 neue Werkswohnungen in Isarnähe Zwei Jahre schneller als üblich soll südlich der Isarphilharmonie gebaut werden. Doch selbst das neue Beschleunigungsinstrument kann nicht das Grundproblem der Branche lösen.

Bryan Adams kurbelt noch einmal die Bierzeltstimmung an Erst spielt der kanadische Sänger „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, dann ziehen die Fans die T-Shirts aus. Einmal im zweieinhalbstündigen Konzert fließen echte Tränen der Rührung. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Wiesn-Essen: Mmmm, Milzwurst! Womit die CSU künftig Besucher auf die Wiesn locken will

Olympiabewerbung: IOC benennt sechs Konkurrenten für München 2036

Knappe Kassen: München will Pacht auf Großmarkt erhöhen – Preisanstieg droht

Prozess: Schimmlige Spätzle, Schaben auf dem Boden, altes Fett auf dem Grill

Unfall: Über 80-Jähriger fährt gegen Wand und stirbt

MÜNCHEN ERLESEN

7. Oktober : Nach dem Massaker kamen die Anfeindungen Die Münchnerin Dafna Gerstner hat den Überfall der Hamas vor drei Jahren im Kibbuz Be’eri überlebt und dabei ihren Bruder verloren. Seither fühlt sie sich den Opfern der Shoah näher – was sie zur KZ-Gedenkstätte Dachau führt. SZ Plus Von Helmut Zeller ...

Sportförderung von Kindern : „Erfolg hat nicht unbedingt damit zu tun, als Wievielter man ins Ziel läuft“ Fabian Schäfer richtet den Münchner Marathon aus. Er spricht über den Vorteil von Sport in jungen Jahren und darüber, was Kinder von „Eddie the Eagle“ und jamaikanischen Bobfahrern lernen können. Interview von Johanna Feckl ...

UNSER KULTURTIPP

„Imaginarium“ im Literaturhaus : Eine Ausstellung als Gegenzauber zur digitalen Welt Wer Digital Detox braucht, sollte das „Imaginarium“ im Literaturhaus München besuchen: Die fantasievolle Welt, die Prager Künstler hier entstehen lassen, ist für Kinder und Erwachsene gedacht. SZ Plus Von Antje Weber ...

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