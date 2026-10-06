DER TAG IN MÜNCHEN
Ganztag für alle – nur für Kinder mit Behinderung nicht? Kinder im Grundschulalter haben von diesem Schuljahr an einen Anspruch auf Betreuung am Nachmittag. Und München steht nach eigenen Angaben gut da. Doch die Schüler mit Behinderung wurden in der Statistik vergessen. (SZ Plus)
Am „Schwabinger Loch“ soll nun endlich gebaut werden Wo einst der Karstadt am Nordbad stand, klafft seit drei Jahren eine riesige Baulücke. Jetzt sollen dort neben einem Hotel auch Wohnungen entstehen – die man sich aber leisten können muss. (SZ Plus)
Müssen die Radler auf der Lindwurmstraße wieder weichen? Diese Forderung erhebt zumindest die CSU. Denn in der zweiten Phase der Sanierungsarbeiten an der U3/U6 gibt es zwar für einen Teil der Strecke einen Pendelverkehr. Doch die voll besetzten Ersatzbusse stehen trotzdem oft wieder im Stau.
Münchner Bäcker Neulinger gibt alle seine Filialen auf Nach 25 Jahren ist Schluss: Ludwig Neulinger schließt zwei seiner Standorte komplett, drei weitere übernimmt nun ein Konkurrent. Was hinter dem Aus steckt.
Per Bauturbo: Hier entstehen 210 neue Werkswohnungen in Isarnähe Zwei Jahre schneller als üblich soll südlich der Isarphilharmonie gebaut werden. Doch selbst das neue Beschleunigungsinstrument kann nicht das Grundproblem der Branche lösen.
Bryan Adams kurbelt noch einmal die Bierzeltstimmung an Erst spielt der kanadische Sänger „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, dann ziehen die Fans die T-Shirts aus. Einmal im zweieinhalbstündigen Konzert fließen echte Tränen der Rührung. (SZ Plus)
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