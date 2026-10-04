Wie die Bilanz der Rekord-Wiesn 2026 ausfällt, wo neue Bauarbeiten der Bahn für Einschränkungen sorgen und mehr.

OKTOBERFEST

Die Sonnen-Wiesn: Noch nie zog es so viele aufs Oktoberfest Mit 7,4 Millionen Besuchern übertrifft das diesjährige Fest die vorherige Rekordmarke deutlich. Was es allerdings auch gab – auffällig viele Unfälle.

Zwei Wochen Wiesn-Wahnsinn in Bildern Seit zwei Wochen ist SZ-Fotograf Johannes Simon auf der Theresienwiese unterwegs. Dabei kommt einem natürlich allerlei Kurioses, aber auch Irritierendes unter. Die Highlights.

Warum auf das Oktoberfest die Wiesngrippe folgt Auf der Wiesn hat sich der Kardiologe Stefan Max Brunner selbst schon einmal eine fiese Atemwegserkrankung eingefangen – wie so viele andere. Nun will er dem Massenphänomen mit einer Studie auf den Grund gehen (SZ Plus).

Ein Milliardenerbe, ein Kultkicker und eine Rennlegende Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah erlöst die Boulevard-Fotografen, der frühere Formel-1-Pilot Gerhard Berger bleibt seinem Lieblingsgetränk treu und ein ehemaliger Verteidigungsminister unterstreicht seinen Status als Stammgast.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Die Bahn baut wieder – welche Strecken im Herbst betroffen sind Mit dem Ende des Oktoberfests nehmen Deutsche Bahn und Münchner Verkehrsgesellschaft unterbrochene Bautätigkeiten wieder auf. Fahrgäste müssen zum Teil erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen – nicht nur an Wochenenden.

Drogen und Handys ins Gefängnis geschmuggelt – angeklagt ist auch ein Geistlicher Fünf Männer werden vor dem Landgericht beschuldigt, Insassen der Justizvollzugsanstalt Stadelheim Rauschgift und Mobiltelefone besorgt zu haben. Wie sie die Kontrollen mit Hilfe des muslimischen Seelsorgers umgingen (SZ Plus).

Halsbrecherische Flucht vor der Polizei Ein Motorradfahrer ergreift die Flucht, als ihn die Polizei kontrollieren will. Erst nach einer wilden Jagd gelingt es, ihn zu stoppen.

30 Verletzte nach Reizgas-Attacke Nach einer tätlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen mussten mehr als 30 unbeteiligte Passanten behandelt werden. Die Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Herbst in München : Ran an die Kürbisse – Tipps für Familien Halloween steht vor der Tür und alle Kürbisse sind Matsch – im neuen Shaun-das-Schaf-Film geht es hoch her. Spannend wird es auch bei den Premieren von „Peter Pan“ und dem „Zauberer von Oz“. Von Barbara Hordych ...

70 Jahre Bundesnachrichtendienst : Liebesgrüße an Pullach Der BND feiert in der Gemeinde südlich von München, wo lange seine Zentrale war, sein 70-jähriges Bestehen. Die Bedeutung des Standorts im Isartal wird vermutlich wachsen, sollte der Dienst erweiterte operative Befugnisse erhalten. SZ Plus Von Udo Watter ...

UNSER KULTURTIPP

„Digitalanalog“-Festival in München : Wo Schaltkreise und Gehirnwindungen Kunst erschaffen Eine audiovisuelle Odyssee seit 2001: Münchens großes Club-Festival will zum Jubiläum wieder zwei Tage lang mehr als 10 000 Besucher mit Konzerten und Videokunst herausfordern. SZ Plus Von Michael Zirnstein ...

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