Was über die neue Dimension der Cyberattacke auf die LMU bekannt ist, wie ein Realitäts-Check der Olympia-Pläne ausfiel, wo die Drogenfahnder den Koks-Konsumenten auf der Wiesn auflauern und mehr.

OKTOBERFEST

Wo die Drogenfahnder den Koks-Konsumenten auflauern Kokain ist auf der Wiesn inzwischen überall. Die Polizei konstatiert zur Halbzeit 40 Prozent mehr Drogendelikte als im Vorjahr. Beamte kontrollieren Verdächtige auf dem Freigelände wie in den Wiesnzelten. An einem Ort werden sie besonders oft fündig. (SZ Plus)

Achtung, Achtung, hier spricht die Party-Polizei! Die Beamten verbreiten mit Durchsagen und Hits aus dem Lautsprecherwagen auf der Hackerbrücke gute Laune unter den Wiesn-Heimfahrern. Das tun sie nicht nur zum Spaß.

Wenn die Zelte schließen, geht es hier erst richtig los Wenn auf der Theresienwiese allmählich die Lichter ausgehen, füllen sich Clubs und Kneipen drum herum. Doch sammeln sich hier nur jene, die nach dem Besuch im Bierzelt den Absprung verpasst haben? Oder ist es doch lustig? Ein nächtlicher Besuch im Gasthaus „Zur Festwiese“. (SZ Plus)

Revolte der Schankkellner Im Zelt des neuen Wiesnwirts Lorenz Stiftl verursacht eine Kündigung eine Solidaritätsaktion der Kollegen. Über die Hintergründe machen Personal und Wirtsfamilie unterschiedliche Angaben.

DER TAG IN MÜNCHEN

Hackerangriff auf LMU: 600 000 Menschen von Datenklau betroffen Abgerufen wurden persönliche Informationen praktisch aller 600 000 Studenten seit Mitte der 1970er-Jahre. Was über die neue Dimension der Cyberattacke bekannt ist und wie es mit der Einschreibung fürs beginnende Semester weitergeht.

Münchens Olympia-Pläne: Was bis 2036, 2040 oder 2044 zu schaffen ist Die Bewerbung verspricht einen Infrastruktur-Boost. Doch bei Olympischem Dorf, U-Bahn-Ausbau und Bahnprojekten ist längst nicht sicher, was rechtzeitig fertig wird. (SZ Plus)

Warum ein Dreamliner-Flug in München fast in einer Katastrophe endete Nach dem Unfall einer Boeing 787 der Vietnam Airlines vom 15. August legt die zuständige Bundesbehörde ihren ersten Zwischenbericht vor. Demnach spielten Bremsvorgänge eine wesentliche Rolle.

WEITERE NACHRICHTEN

Oktoberfest I: Diebe stehlen Handys von Wiesn-Besuchern und kaufen damit für 100 000 Euro ein

Oktoberfest II: Wiesn-Besucher liegt nach Faustschlag im Koma

Oktoberfest III: Serbische Schlachtenbummler in München – ausgerechnet zur Wiesn

MÜNCHEN ERLESEN

Gen Z und die Liebe : Beim Dating ist sie plötzlich ein anderer Mensch Mit Freundinnen sind Lioba, Clara und Valerie selbstbewusst, witzig und schlagfertig. Doch beim Dating machen sie sich kleiner, sagen Ja, wenn sie Nein meinen – und verlieren den Kontakt zu sich selbst. SZ Plus Von Sophia Schneider ...

Achterbahnen : „Dass die Menschheit sich amüsieren möchte, ist eine Konstante“ Thorsten Örtel entwirft als Ingenieur Achterbahnen für das Unternehmen Maurer Rides in Kirchheim bei München. Im Gespräch erklärt er, warum das schnellste Fahrgeschäft nicht automatisch das Beste ist und warum der Innovationsdruck in der Branche so hoch ist. SZ Plus Interview von Anahí Martina Sánchez und Jerrit Schloßer ...

UNSER KULTURTIPP

Slata Roschals neues Buch : Wie Ausbeutung im Literaturbetrieb funktioniert Nur nicht über Geld reden. Schon gar nicht im Literaturbetrieb. Die Münchner Autorin Slata Roschal tut es hartnäckig, auch in ihrem neuen Roman. SZ Plus Von Jutta Czeguhn ...

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