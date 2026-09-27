Wie es mit der Münchner Olympiabewerbung jetzt weitergeht, welche Bilanz sich zur Wiesn-Halbzeit ziehen lässt und mehr.

OKTOBERFEST

Eine Wiesn, beinahe so schön, wie sie sein soll Mehr Besucher auf der Theresienwiese und mehr Patienten in der Sanitätsstation: Stadt und Einsatzkräfte ziehen eine Zwischenbilanz des diesjährigen Oktoberfests. Und machen ein Trendgetränk aus, das der Wiesnchef selbst noch nie getrunken hat.

Wiesn-Bedienungen wehren sich gegen Rassismus und Sexismus 168 Kellnerinnen und Kellner wollen diskriminierende Äußerungen nicht hinnehmen. Die Aktion „Bedienungen gegen rechts“ kommt allerdings unterschiedlich bei Festwirten und Stadtspitze an.

Palina, der Bohrmaschinen-Papst und Dobrindts trübes Bier Palina Rojinski würdigt im Käferzelt endlich, was längst hätte gewürdigt werden sollen, ein „Fack ju Göhte“-Star lässt sich blicken und der Bundesinnenminister zelebriert das Italienerwochenende mit einem besonderen Gast.

Ersthelfer rücken ins Rampenlicht Zum 46. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats erinnern Stadt und Hinterbliebene an die Opfer. Dieses Mal stehen auch die Helfer von damals im Mittelpunkt des Gedenkens.

DAS OLYMPIA-WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Wie geht es in München jetzt weiter mit Olympia? Wer spricht mit wem, warum muss die Stadt jetzt schon loslegen – und wer zahlt das eigentlich alles? Klar ist wohl nicht nur Ministerpräsident Söder: „Wenn es am Ende am Geld scheitern sollte in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, wäre das peinlich.“

Wie München sich gegen Köln-Rhein-Ruhr durchgesetzt hat Mit dem Erbe von 1972, dem Versprechen kompakter, nachhaltiger Spiele und prominenter Unterstützung überzeugt München die DOSB-Delegierten.

Die Olympiapläne sind ein Boost für OB Krause - aber es muss schnell gehen Sollte München die Spiele bekommen, könnten sie der Stadt einen kräftigen Schub geben – für Verkehr, Wohnungsbau und Sport. Doch bei vielen Vorhaben muss es jetzt schnell gehen. Ein Kommentar.

„München kann Olympia“ – das Alte Rathaus im Jubelrausch Die Entscheidung fällt in Baden-Baden, gefeiert wird im Alten Rathaus: München geht als deutscher Kandidat ins Olympia-Rennen 2036, 2040 oder 2044. Und nun geht die Arbeit erst richtig los.

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MÜNCHEN ERLESEN

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