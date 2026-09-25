München wird kurz vor der Olympia-Entscheidung nervös, ein neuer Wertstoffhof kostet die Stadt 24 Millionen Euro, die besten Wiesn-Fahrgeschäfte für Adrenalin-Fans und mehr.

OKTOBERFEST

Diese Fahrgeschäfte liefern auf der Wiesn die größten Adrenalin-Kicks Wo sind Besucher am längsten schwerelos? Welche Attraktion schüttelt sie am meisten durch? Und lohnen sich die neuen Fahrgeschäfte? Die SZ ist probegefahren und hat dabei G-Kräfte gemessen. (SZ Plus)

Fettnäpfchen im Wiesn-Festzelt Auf dem Oktoberfest gelten im Festzelt ein paar Benimmregeln, die das Feiern einfach schöner machen: der Knigge für mehr Spaß auf der Wiesn. In Videos, bierernst. (SZ Plus)

Wiesn-Terminator Teil 2 Schwarzenegger zieht es mit Freundin wieder ins Marstallzelt, ein „Hubert ohne Staller“-Star erscheint in flauschiger Begleitung und zwei ehemalige FC-Bayern-Angestellte analysieren die Fußballweltlage zum Länderspiel.

Was die Wiesn diesmal besonders macht Zur Halbzeit lassen sich schon die Trends dieses Jahres erkennen. Was tut sich in Sachen Mode und Gastro? Wie voll ist es? Und was wird der Wiesnhit?

DER TAG IN MÜNCHEN

Vor der Olympia-Entscheidung: Warum der einstige Favorit München nervös ist Ein gutes Konzept, hohe Zustimmungswerte: Lange sah es so aus, als stünde die bayerische Landeshauptstadt im Vergleich mit den nationalen Bewerbern am besten da. Doch Köln hat erstaunlich aufgeholt. (SZ Plus)

„Es aus seinem Mund zu hören, wäre unerträglich gewesen“ Vor zehn Jahren starb der große Zeitzeuge Max Mannheimer, der vier Konzentrationslager überstanden hatte. Sein Sohn Ernst erzählt vom Aufwachsen mit einem Vater, der sich nie traurig zeigte.

Warum ein neuer Wertstoffhof in München 24 Millionen Euro kostet In Steinhausen ist die modernste Sammelstelle der Stadt für Abfall in Betrieb gegangen. Drei Jahre lang wurde daran gebaut, die Kosten stiegen um rund ein Drittel. Ist das zu viel Geld für eine Stadt unter Sparzwang? (SZ Plus)

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MÜNCHEN ERLESEN

Junge Kulturschaffende : „Gerade jetzt wäre es ja die feigste Art, nicht weiterzumachen“ Sie wissen, dass eine Karriere in der Kultur schwierig werden kann. Trotzdem studieren sie Schauspiel, Dramaturgie und freie Kunst. Was treibt junge Kreative an, wenn Leidenschaft auf Existenzängste trifft? SZ Plus Von Merle Sophie Rickers ...

Aktivismus gegen Rassismus : Einer, der vielen als Störer gilt Als Multi-Aktivist kämpft Hamado Dipama in München gegen Rassismus. Begegnung mit einem, der seine Wehrhaftigkeit als Pflicht sieht – und den AfD-Politiker gern abschieben möchten, obwohl er einen deutschen Pass hat. SZ Plus Von Bernd Kastner ...

UNSER KULTURTIPP

Dana Schutz in München : Die Entdeckung einer virtuosen Zeichnerin Die Amerikanerin Dana Schutz gilt als eine der aktuell wichtigsten Malerinnen. In der Pinakothek der Moderne ist die Erschafferin surrealer, explosiver Farbwelten nun auch als virtuose Zeichnerin zu entdecken. SZ Plus Von Jürgen Moises ...

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