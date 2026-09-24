Wo München Unterkünfte für Olympia-Athleten bauen würde, welche Wiesnzelte beim großen Geschmackstest überzeugen und mehr.

DER TAG in München

Eine neue Olympiastadt für München – das sind die Pläne Noch hat die Stadt den Zuschlag nicht, aber wenn München ins Rennen um Olympische Sommerspiele geschickt wird, soll es schnell gehen: Unterlagen zeigen, wo und wie Unterkünfte für 16 000 Athleten entstehen könnten (SZ Plus).

Eilentscheidung des Gerichts: Uli Hoeneß‘ Bäume dürfen stehen bleiben Eine Nachbarin hatte in einer Klage verlangt, dass der Ehrenpräsident des FC Bayern zwei neu gepflanzte Linden beseitigt. Doch das Gericht urteilt anders – und vermutet andere „Probleme im nachbarschaftlichen Verhältnis“.

Jetzt wird auf der Lindwurmstraße wieder geradelt – aber wie lange? Die Radspur dort ist ein Politikum – kaum war sie da, verdrängte der Schienenersatzverkehr sie wieder. Während der Wiesn können Radler sie erneut nutzen. Und danach? Gibt es eine Lösung, die aber nicht jedem gefällt.

Panzerproduktion in der Nachbarschaft – was Anwohner befürchten Das Rüstungsunternehmen KNDS will seinen Standort im Münchner Stadtteil Allach ausbauen. Doch die Bewohner des Viertels haben Angst vor der Verkehrsbelastung – und vor möglichen Anschlägen.

OKTOBERFEST

Die neuen Wiesnzelte im großen Geschmackstest Party machen kann jeder. Aber wie schmeckt es in den neuen Wiesnzelten? Eindrücke aus dem Volkssängerzelt Schützenlisl, dem Paulaner-Festzelt und aus Bartls Flößerstadl.

Wie die Stiftls ihr erstes großes Wiesnzelt am Laufen halten Der Start war wegen einer Klage besonders schwierig, doch nun fließt das Bier: Das Wirtspaar Christine und Lorenz Stiftl betreibt heuer das Paulaner-Festzelt auf dem Oktoberfest – mit einer klaren Aufgabenverteilung (SZ Plus).

Eine Wiesn-Besucherin, die Spekulationen anheizt Der Wiesn-Mittwoch ist ganz von Frauen geprägt. Im Abendrot wird schließlich Laura Schmitt gesichtet, die nicht nur eine „Freundin von“ ist.

Spaßvögel verzweifelt gesucht Früher konnten sich Sänger, Fußballstars und Politiker auf dem Oktoberfest auch mal danebenbenehmen. Heute geht es vor allem darum, permanent schöne Bilder zu liefern. Wie hast du dich verändert, Wiesn-Promi (SZ Plus)?

„Ich hätte mich niemals zu sagen getraut, dass es mir keinen Spaß mehr macht“ Josh hatte den Hit, den auch auf dem Oktoberfest alle hören und mitsingen wollten. Doch irgendwann wollte er selbst nicht mehr auf die Bühne. Ein Gespräch über „Cordula Grün“, Depressionen und den Moment, in dem Erfolg keine Freude mehr macht (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Streit um Prachtmeile: „Aus der Ludwigstraße darf kein Schrebergarten werden“

Freizeitsport: „Pickleball ist gegenüber Padel noch viel leichter zu lernen“ (SZ Plus)

Party machen bis zur Revolution: Die Münchner Kammerspiele feiern 100. Geburtstag (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Fachkräfte aus Griechenland : Busfahrerin in München: „Wir sind doch so viel mehr als nur eine Herkunft“ In Thessaloniki arbeitete Lizetta Tila als Grundschullehrerin, in München sitzt sie am Steuer von Linienbussen. Warum sie sich für diesen Schritt entschieden hat und was sie am deutschen Händedruck vermisst. SZ Plus Von Johanna Feckl ...

„Midnight Lady“-Sänger Chris Norman : „Musikalisch lagen Dieter Bohlen und ich über Kreuz“ Die Deutschen lieben seine Rock-Schnulzen, egal ob solo oder von „Smokie“. Chris Norman über Schlager-Versionen von „Alice“ und „Stumblin' In“ und darüber, welche Lieder ihm in der Tragödie seiner Familie halfen. SZ Plus Interview von Michael Zirnstein ...

UNSER KULTURTIPP

Pasinger Fabrik : Eine Woche lang Theater aus der Ukraine Theatermacher aus der Ukraine zeigen ihre Arbeiten in der Pasinger Fabrik. Im Zentrum steht die Frage, was in einer Gesellschaft passiert, in der ein friedlicher Generationenwechsel nicht möglich ist. Von Yvonne Poppek ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg