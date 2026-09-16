Wie sich die Sicherheitsbehörden fürs Oktoberfest rüsten, warum die Stadt ein „Sondergebiet“ für einen Brauereibau in einer wichtigen Frischluftschneise erhält, was ein Münchner zufällig über seine von Nazis ermordete Großmutter herausfand und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

OKTOBERFEST

Hunderte Polizisten, 56 Kameras und eine Spezialeinheit gegen Drohnen In Deutschland häufen sich hybride Anschläge, doch Polizei und Stadt wollen vor dem Oktoberfest keine Verunsicherung aufkommen lassen. Wie sich die Sicherheitsbehörden rüsten.

Wie KI eine gefährliche Überfüllung der Wiesn verhindern soll Da es im vergangenen Jahr beinahe zu einer Katastrophe gekommen ist, will die Stadt in diesem Jahr die Besuchermassen besser kontrollieren und lenken. In einem Raum sollen alle Informationen zusammenlaufen.

Es ist der Wahnsinn, dieses Wiesn-Kribbeln Endlich geht das Oktoberfest los, das einen aus dem Alltag reißt und die Welt vergessen lässt. Für alle, die es kaum erwarten können - ein Stück voller Vorfreude und dem Sound der Wiesn. (SZ Plus)

Bierpreise: Chefökonom hat nachgerechnet, wie viel teurer Bier auf der Wiesn wirklich geworden ist

Rechtsextremer Anschlag: OB Krause will beim Wiesn-Einzug der Opfer des Oktoberfestattentats gedenken

DER TAG IN MÜNCHEN

Darf eine Brauerei in der Münchner Frischluftschneise bauen? Das Hachinger Tal ist für Münchens Klima sehr wichtig, die Stadt will es von Bebauung freihalten. Dennoch gibt es dort ein „Sondergebiet Brauerei-Verlagerung Löwenbräu“. (SZ Plus)

Wie ein Münchner zufällig herausfand, dass seine Großmutter von Nazis getötet wurde Toni Heilmaier dachte jahrzehntelang, seine Oma sei im Altenheim gestorben. Dann entdeckt er auf einer Schulausstellung das Bild seiner Großmutter – und eine bewegende Spurensuche beginnt.

Zwei Köche bringen Fine Dining in einen Foodtruck Vincent Sauter und Niclas Winters betreiben einen Stand auf dem Viktualienmarkt. Jetzt starten sie ein ungewöhnliches Projekt: Sie bringen Gourmetküche zu den Leuten – in einem umgebauten Schiffscontainer.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München: Mann schickt Briefe ins Gefängnis – mit drogengetränktem Papier

Müllgebühren: Auch Bio- und Papiertonne sollen künftig kosten

MÜNCHEN ERLESEN

Inszenierung auf Instagram : Hauptsache, man schreitet als Politiker voran Wenn Bürgermeister und Stadträte in kurzen Videos auf Social Media die Münchner Politik erklären, sind sie plötzlich immer in Bewegung. Was haben die vielen Schritte zu bedeuten? SZ Plus Glosse von Anna Hoben ...

Traditionsfirma Maerz : Ein 28-Jähriger will klassischen Strickwaren ein neues Image geben Das Münchner Traditionsunternehmen Maerz muss sich verändern und neue Kunden gewinnen – jüngere und weibliche. Geschäftsführer Louis Bezner hat dafür konkrete Ideen. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

UNSER KULTURTIPP

Was läuft im Theater? : Der große Saisonstart auf Münchens Bühnen „Die Dreigroschenoper“, „Danton“, die „Geierwally“: Am Residenztheater, den Münchner Kammerspielen und am Volkstheater beginnt die neue Spielzeit. Wer bei allen Premieren dabei sein will, sollte Ausdauer haben. Von Yvonne Poppek ...

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