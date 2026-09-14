DER TAG IN MÜNCHEN
Ganztagsbetreuung für alle Grundschüler – wie gut ist München vorbereitet? Vom neuen Schuljahr an haben Erstklässler einen Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung. Zum Auftakt haben alle einen Platz bekommen. Doch die Bewährungsprobe steht wohl erst noch bevor (SZ Plus).
Münchner Wohnen soll Heizkosten von knapp 300 000 Euro zurückzahlen Bis zu 12 000 Euro mussten einige Mieter in einer Wohnanlage im Hasenbergl in den Jahren 2022 und 2023 an Heizkosten nachzahlen. Nun will der Stadtrat offenbar eine Rückerstattung beschließen. Für die Mieter eine große Erleichterung.
Neuer Rauswurf nach Gerichtsentscheid Die geschasste Leitende Oberärztin Katrin E. hatte einen Prozess gegen ihre Entlassung am sportmedizinischen Campus in München „auf ganzer Linie“ gewonnen, wie es ein Richter formulierte. Doch kurz darauf kündigten ihr TUM und Freistaat wieder (SZ Plus).
Lederhose? Gar nicht so traditionell wie gedacht Bald ist es wieder so weit: Wiesn-Zeit – und damit Lederhosen-Zeit. Doch so althergebracht wie viele denken, ist dieses Kleidungsstück gar nicht. Ein kleiner Rundgang durch die Geschichte der Tracht.
Britpop-Helden Oasis geben 2027 zwei Konzerte in München Zunächst waren es Gerüchte, jetzt ist es offiziell: Die britische Band „Oasis“ setzt 2027 ihre Comeback-Tour fort. Zwei Konzerte sollen im Sommer in der Münchner Allianz-Arena stattfinden. Wie man an Tickets kommt.
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