Wie gut München für die Ganztagsbetreuung für alle Grundschüler vorbereitet ist, warum Münchner Wohnen knapp 300 000 Euro Heizkosten zurückzahlen soll und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ganztagsbetreuung für alle Grundschüler – wie gut ist München vorbereitet? Vom neuen Schuljahr an haben Erstklässler einen Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung. Zum Auftakt haben alle einen Platz bekommen. Doch die Bewährungsprobe steht wohl erst noch bevor (SZ Plus).

Münchner Wohnen soll Heizkosten von knapp 300 000 Euro zurückzahlen Bis zu 12 000 Euro mussten einige Mieter in einer Wohnanlage im Hasenbergl in den Jahren 2022 und 2023 an Heizkosten nachzahlen. Nun will der Stadtrat offenbar eine Rückerstattung beschließen. Für die Mieter eine große Erleichterung.

Neuer Rauswurf nach Gerichtsentscheid Die geschasste Leitende Oberärztin Katrin E. hatte einen Prozess gegen ihre Entlassung am sportmedizinischen Campus in München „auf ganzer Linie“ gewonnen, wie es ein Richter formulierte. Doch kurz darauf kündigten ihr TUM und Freistaat wieder (SZ Plus).

Lederhose? Gar nicht so traditionell wie gedacht Bald ist es wieder so weit: Wiesn-Zeit – und damit Lederhosen-Zeit. Doch so althergebracht wie viele denken, ist dieses Kleidungsstück gar nicht. Ein kleiner Rundgang durch die Geschichte der Tracht.

Britpop-Helden Oasis geben 2027 zwei Konzerte in München Zunächst waren es Gerüchte, jetzt ist es offiziell: Die britische Band „Oasis“ setzt 2027 ihre Comeback-Tour fort. Zwei Konzerte sollen im Sommer in der Münchner Allianz-Arena stattfinden. Wie man an Tickets kommt.

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Heilig-Kreuz-Kirche in Giesing: Diebe brechen Opferstock aus der Wand – zwei Verdächtige gefasst

MÜNCHEN ERLESEN

Nationalsozialist Hanns Johst : Der Gewalt und Mord verherrlichende Schriftsteller Hanns Johst gilt als verheißungsvoller Dramatiker – doch er ist auch glühender Nazi, schreibt seinem „Freund Heini Himmler“ Briefe und will Thomas Mann inhaftieren. Wie konnte er bis 1978 unbehelligt bei Starnberg leben? SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

Berühmte Bar im Dunkeln : Nur noch mit Blindenhund begehbar Das war’s dann mit der Lichterkette: Warum es im Schumann’s am Hofgarten neuerdings viel zu früh dunkel wird – und der Gastronom daraus eine Beschwerde in Gedichtform gemacht hat. SZ Plus Glosse von Christian Mayer ...

UNSER GASTROTIPP

Cafés in München : Acht Cafés, in denen sich gut arbeiten lässt Nicht alle bieten Wlan an, die meisten aber zumindest Steckdosen und auf jeden Fall leckeren Kaffee und ordentlich Nervennahrung. Eine Auswahl der besten Cafés zum Arbeiten in München. Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

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