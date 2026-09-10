Was Trudering zu bieten hat, welche Lücke der Auszug der „Fat Cat“ hinterlässt, wie die Sanitätsstation der Wiesn aufgerüstet hat und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchens unterschätztes Viertel Ein Tag in Trudering-Riem zeigt, wie viel das Viertel am Rand der Stadt zu bieten hat. Denn hier gibt es gleich mehrere historische Orte – und einen unerwarteten Superlativ. (SZ Plus)

München verliert ein Kulturbiotop: Die „Fat Cat“ muss ausziehen Nach drei Jahren endet die Zwischennutzung im ehemaligen Gasteig. Für Hunderte Künstlerinnen und Künstler bedeutet der Abschied den Verlust von Proberäumen, Ateliers – und einer einzigartigen Gemeinschaft. (SZ Plus)

Feiern bis der Arzt kommt Tausende Notfälle werden während der zwei Wiesn-Wochen in der Sanitätsstation betreut. Damit möglichst wenige Patienten in Kliniken transportiert werden müssen, hat die verantwortliche Aicher Ambulanz technisch aufgerüstet.

Ohne Führerschein mit zwei Kumpels auf der Flucht Mit bis zu 157 Stundenkilometern rast ein junger Autofahrer durch die Stadt und prallt gegen einen Baum. Sogar seine Beifahrer hatten Angst. Der Richter spricht von Glück, dass nicht mehr passiert ist. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Corso Leopold und Zamanand: Für zwei Tage gehören zwei Münchner Prachtstraßen den Fußgängern

American-Football-Doku: Premiere für den Walk of Shame

Wohnungsmarkt: München will Mietangebote digital überwachen

Nach Sachsen-Anhalt-Wahl: Hier wird am Samstag in München demonstriert

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Warum München die gelbe Tonne erst jetzt einführt Außerdem geht es im Podcast um den mutmaßlichen Brandanschlag in Berg am Laim, wo zwei Rüstungskonzerne ihren Sitz haben. Von Anna-Maria Salmen ...

MÜNCHEN ERLESEN

Chor für Wohnungslose : Wo sich auch die Schüchternen trauen Die Kraft der Musik: Der Strawanzer-Chor bringt Menschen zusammen, die eigentlich keine Gemeinsamkeiten haben. Um dabei zu sein, nimmt manch ein Teilnehmer einiges auf sich. SZ Plus Von Karina Jais ...

Bäckerei-Chef Rischart über München : „Ich frage mich schon, wie die Innenstadt in zehn Jahren aussehen wird“ Magnus Müller-Rischart über das Münchnerische, um das er sich sorgt, den Bedarf an Sandwiches, die umsatzschwächsten Tage der Woche – und über die Frage, wie man seinen Namen richtig ausspricht. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

UNSER FREIZEITTIPP

Tracht fürs Oktoberfest : Günstige und authentische Dirndl – wo sich die Suche vor der Wiesn lohnt Ein Dirndl muss weder neu noch teuer sein. Vor dem Oktoberfest bieten etwa Flohmärkte und Secondhandläden Alternativen zum Neukauf. Ein Überblick. Von Pauline Storz ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg