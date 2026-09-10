DER TAG IN MÜNCHEN
Münchens unterschätztes Viertel Ein Tag in Trudering-Riem zeigt, wie viel das Viertel am Rand der Stadt zu bieten hat. Denn hier gibt es gleich mehrere historische Orte – und einen unerwarteten Superlativ. (SZ Plus)
München verliert ein Kulturbiotop: Die „Fat Cat“ muss ausziehen Nach drei Jahren endet die Zwischennutzung im ehemaligen Gasteig. Für Hunderte Künstlerinnen und Künstler bedeutet der Abschied den Verlust von Proberäumen, Ateliers – und einer einzigartigen Gemeinschaft. (SZ Plus)
Feiern bis der Arzt kommt Tausende Notfälle werden während der zwei Wiesn-Wochen in der Sanitätsstation betreut. Damit möglichst wenige Patienten in Kliniken transportiert werden müssen, hat die verantwortliche Aicher Ambulanz technisch aufgerüstet.
Ohne Führerschein mit zwei Kumpels auf der Flucht Mit bis zu 157 Stundenkilometern rast ein junger Autofahrer durch die Stadt und prallt gegen einen Baum. Sogar seine Beifahrer hatten Angst. Der Richter spricht von Glück, dass nicht mehr passiert ist. (SZ Plus)
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