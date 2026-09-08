DER TAG IN MÜNCHEN
Wie es zum Schuss der Polizei auf einen 14-Jährigen kam. Eine Rekonstruktion Erstmals äußern sich die Anwälte des schwer verletzten Jungen, der mit einer Softairwaffe in Schwabing gestellt wurde. War der Schuss unvermeidbar? Und warum dürfen so echt wirkende Spielzeugpistolen überhaupt verkauft werden? (SZ Plus)
Richter kippt Denkmalschutz: Kommen jetzt neue Wohnungen? Das Gartencenter Seebauer wollte im Münchner Süden eine alte Werkstattbaracke abreißen, um Wohnraum zu schaffen – doch dann wurde der Bau zum Denkmal erklärt. Das Gericht hält die Begründung jedoch für zu dürftig.
FBI sucht deutschen Millionen-Betrüger in München Der gebürtige Landshuter Bernhard F. war von einem kalifornischen Gericht wegen Betrugs verurteilt worden. Nun soll er nach Bayern geflohen sein. In Deutschland gibt es kein Auslieferungsabkommen mit Nicht-EU-Ländern.
Was die Eisbären mit einem alten Gerichtsgebäude vorhaben Die Initiative „Abbrechen abbrechen“ kämpft für den Erhalt des alten Justizzentrums. Dort soll Platz sein für günstigen Wohnraum und gemeinwohlorientierte Projekte. Ihre Wünsche äußern die Aktivisten in ungewöhnlicher Form.
Schuss im Innenhof: Großeinsatz der Polizei nach Streit im Westend Mehr als 25 Streifen rücken wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung aus, bei der auch eine Waffe abgefeuert wurde. Alle drei Beteiligten sind der Polizei wegen Drogendelikten bekannt.
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