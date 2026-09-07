Wie drei junge Männer Schach von Klischees befreien, was eine Erziehungswissenschaftlerin zur Einschulung rät, warum ein Bodycam-Video einen Messerangreifer im Prozess schockiert und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Schach, nur ohne Schweigen Elektronische Musik, Karottenkuchen, Small Talk auf Englisch – und etliche Schachbretter: Drei junge Münchner wollen das Spiel von seinem Ruf als verstaubtes, männlich geprägtes und wenig soziales Spiel befreien.

„Es gibt Wichtigeres für Schulanfänger, als eine Schleife binden zu können“ Der erste Schultag ist für Familien meist sehr aufregend. Doch sollte man die Einschulung feiern? Was ändert sich nun? Und wie können Eltern ihrem Kind den Einstieg erleichtern? Tipps von einer Erziehungswissenschaftlerin. (SZ Plus)

Ein Salamimesser, zwei Weinflaschen und drei Schüsse Ein 33-Jähriger sieht sich als Opfer zweier Polizisten, klagt über Patronen auf ihn und Todesangst. Doch dann zeigt das Gericht das Bodycam-Video der Begegnung - und der Mann gesteht: „Ich bin schockiert.“

„Verdächtige Wahrnehmung“ – Starts am Flughafen München kurzzeitig ausgesetzt Ein Pilot bemerkt am Sonntagnachmittag etwas Verdächtiges. Die Polizei sucht daraufhin die Umgebung des Flughafens ab.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Scholar am Forschungsinstitut : So wohnt es sich im Deutschen Museum Dominik Roth durfte monatelang studieren und schlafen, wo andere nur ein paar Stunden zu Besuch sein können: auf der Museumsinsel mitten in München. SZ Plus Von Katja Schnitzler und Catherina Hess (Fotos) ...

Ein Urlaubstag in Ramersdorf : Nur das Tor zum Süden? Von wegen Die A8 Richtung Italien ist wohl das, was vielen zuerst einfällt, wenn sie an Ramersdorf denken. Dabei hat das Viertel mit dem historischen Ortskern deutlich mehr zu bieten. SZ Plus Von Thomas Becker und Robert Haas (Fotos) ...

UNSER KULTURTIPP

Bühne in München : Was das Theaterfestival Rodeo zu bieten hat Tanz, Theater und Performance: Das Münchner Festival „Rodeo“ zeigt zehn hervorragende Arbeiten aus der freien Szene – und endet mit einem zehnstündigen Programm im Hoch X. Von Yvonne Poppek ...

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