DER TAG IN MÜNCHEN
Schach, nur ohne Schweigen Elektronische Musik, Karottenkuchen, Small Talk auf Englisch – und etliche Schachbretter: Drei junge Münchner wollen das Spiel von seinem Ruf als verstaubtes, männlich geprägtes und wenig soziales Spiel befreien.
„Es gibt Wichtigeres für Schulanfänger, als eine Schleife binden zu können“ Der erste Schultag ist für Familien meist sehr aufregend. Doch sollte man die Einschulung feiern? Was ändert sich nun? Und wie können Eltern ihrem Kind den Einstieg erleichtern? Tipps von einer Erziehungswissenschaftlerin. (SZ Plus)
Ein Salamimesser, zwei Weinflaschen und drei Schüsse Ein 33-Jähriger sieht sich als Opfer zweier Polizisten, klagt über Patronen auf ihn und Todesangst. Doch dann zeigt das Gericht das Bodycam-Video der Begegnung - und der Mann gesteht: „Ich bin schockiert.“
„Verdächtige Wahrnehmung“ – Starts am Flughafen München kurzzeitig ausgesetzt Ein Pilot bemerkt am Sonntagnachmittag etwas Verdächtiges. Die Polizei sucht daraufhin die Umgebung des Flughafens ab.
WEITERE NACHRICHTEN
Nahverkehr: München startet Tests mit autonomen On-Demand-Shuttles
Stachus: Junge Frauen randalieren vor dem Königshof
Landgericht München II: Verurteilter Holocaust-Leugner erneut wegen antisemitischer Hetze vor Gericht
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER KULTURTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg