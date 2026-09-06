DER TAG IN MÜNCHEN
„Reptilien sind nicht nur Fressmaschinen, die wollen auch was erleben“ Seit 25 Jahren kümmert sich die Auffangstation für Reptilien in München um beschlagnahmte, ausgesetzte und ungewollte exotische Tiere. Über Schildkröten mit Musketenpatronen im Panzer und Pumas auf Autorücksitzen.
Die „Märchenhochzeit“ der Wiesn-Wirte und hoher Besuch aus dem Rathaus Die Vermählung der Bräurosl-Betreiber Peter und Franziska Reichert wurde zum gesellschaftlichen Ereignis – und wirft Fragen auf. Wie nahe stehen sich Münchens Stadtpolitiker und Gastronomen? (SZ Plus)
Wie sich München auf mögliche Anschläge vorbereitet Nicht erst seit dem mutmaßlichen Anschlag auf zwei Rüstungsunternehmen im Osten der Stadt gehen die Behörden von einer hohen Gefährdungslage aus. Insbesondere die Stadtwerke haben ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. (SZ Plus)
Mann rastet aus und wirft Stein auf Elfjährigen Der 69-Jährige hatte zunächst einer Frau gedroht, sie niederzustechen, dann verletzte er von einem Balkon aus das Kind. Der polizeibekannte Mann konnte kurz daraufhin festgenommen werden.
Die gelbe Tonne kommt nach München Die beauftragten Firmen beginnen mit der Verteilung der Recycling-Behälter. Wie die Entsorgung von Verpackungsresten künftig funktioniert und was bei der Abholung beachtet werden muss.
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