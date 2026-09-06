Welchen Beitrag die Reptilien-Auffangstation zum Tierschutz leistet, warum die Hochzeit der Bräurosl-Betreiber Peter und Franziska Reichert Fragen aufwirft, wie sich die Stadt auf mögliche Anschläge vorbereitet und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Reptilien sind nicht nur Fressmaschinen, die wollen auch was erleben“ Seit 25 Jahren kümmert sich die Auffangstation für Reptilien in München um beschlagnahmte, ausgesetzte und ungewollte exotische Tiere. Über Schildkröten mit Musketenpatronen im Panzer und Pumas auf Autorücksitzen.

Die „Märchenhochzeit“ der Wiesn-Wirte und hoher Besuch aus dem Rathaus Die Vermählung der Bräurosl-Betreiber Peter und Franziska Reichert wurde zum gesellschaftlichen Ereignis – und wirft Fragen auf. Wie nahe stehen sich Münchens Stadtpolitiker und Gastronomen? (SZ Plus)

Wie sich München auf mögliche Anschläge vorbereitet Nicht erst seit dem mutmaßlichen Anschlag auf zwei Rüstungsunternehmen im Osten der Stadt gehen die Behörden von einer hohen Gefährdungslage aus. Insbesondere die Stadtwerke haben ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. (SZ Plus)

Mann rastet aus und wirft Stein auf Elfjährigen Der 69-Jährige hatte zunächst einer Frau gedroht, sie niederzustechen, dann verletzte er von einem Balkon aus das Kind. Der polizeibekannte Mann konnte kurz daraufhin festgenommen werden.

Die gelbe Tonne kommt nach München Die beauftragten Firmen beginnen mit der Verteilung der Recycling-Behälter. Wie die Entsorgung von Verpackungsresten künftig funktioniert und was bei der Abholung beachtet werden muss.

WEITERE NACHRICHTEN

Mit weit über Tempo 100: Mann flieht vor Verkehrskontrolle – Atemalkoholtest positiv

Laim: Nachbarin vereitelt Sexualdelikt

Hannelore-Elsner-Preis für Luna Wedler: „Film ist ein Versuch für mich, diesen ganzen Wahnsinn zu verstehen“

MÜNCHEN ERLESEN

Rekordsommer 2026 : Tomaten im Hitzestress Der Rekordsommer hat auch den Tomaten zugesetzt. Experte Thorsten Thron erklärt, warum manche Früchte blass bleiben, andere süßer schmecken und wie sie doch noch rot werden. Ein Besuch im Umweltgarten Neubiberg. SZ Plus Von Sabine Wejsada ...

Besonderer Laden im Münchner Rathaus : Comics unterm Büro des Oberbürgermeisters Seit Januar hat München einen Comic-Laden im Rathaus, unterstützt vom Kulturreferat. Warum der Standort ein Statement für die hierzulande oft unterschätzte Kunstform ist und was Comic-Fans in den nächsten Monaten erwartet. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

UNSER GASTROTIPP

Anjappar Chettinad Restaurant im Lehel : Genussreise nach Südindien Die 1964 gegründete Anjappar-Kette will den Geschmack der südindischen Küche in die Welt tragen. Das gelingt ihr recht erfolgreich. In ihrem ersten Ableger in München zeigt sich, warum. Von Eda Mame ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg