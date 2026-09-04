DER TAG IN MÜNCHEN
Die Liebe ist groß, aber die Situation unerträglich Oft bringen Pflegekinder Vorbelastungen mit, manchmal wird es den Familien zu viel. Über zwei Mütter, deren Pflegekinder nicht mehr bei ihnen leben, weil die Probleme zu groß wurden – und ihren Kampf um die Familie. (SZ Plus)
Wenn Influencer Frauen ansprechen – und heimlich filmen Im Internet landen immer häufiger Clips von Männern, die Frauen in der Öffentlichkeit ansprechen. Dabei wissen diese oft nicht, dass sie dabei aufgenommen werden – denn die Kamera befindet sich in der Brille ihres Gegenübers. (SZ Plus)
Brandanschlag auf Rüstungsfirmen: Tatverdächtige in U-Haft Die beiden mutmaßlichen Täter waren unmittelbar nach dem Brandanschlag an einer Tankstelle festgenommen worden. Am Freitag hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehle erlassen.
Schockanrufer zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt Carsten M. versetzte als „falscher Polizist“ Menschen in Angst und Schrecken. Mit der langen Gefängnisstrafe will der Richter ein deutliches Zeichen setzen.
Gedenken an die Opfer des Olympia-Attentats Bei den zentralen Feiern für die Opfer des palästinensischen Anschlags auf die israelische Olympiamannschaft vor 54 Jahren mahnen die Rednerinnen, den Antisemitismus in jeder Form zu bekämpfen.
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