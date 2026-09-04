Warum sich Pflegeeltern im Stich gelassen fühlen, wie Influencer mit Videobrillen Frauen ansprechen, was einem Schockanrufer nun droht und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Liebe ist groß, aber die Situation unerträglich Oft bringen Pflegekinder Vorbelastungen mit, manchmal wird es den Familien zu viel. Über zwei Mütter, deren Pflegekinder nicht mehr bei ihnen leben, weil die Probleme zu groß wurden – und ihren Kampf um die Familie. (SZ Plus)

Wenn Influencer Frauen ansprechen – und heimlich filmen Im Internet landen immer häufiger Clips von Männern, die Frauen in der Öffentlichkeit ansprechen. Dabei wissen diese oft nicht, dass sie dabei aufgenommen werden – denn die Kamera befindet sich in der Brille ihres Gegenübers. (SZ Plus)

Brandanschlag auf Rüstungsfirmen: Tatverdächtige in U-Haft Die beiden mutmaßlichen Täter waren unmittelbar nach dem Brandanschlag an einer Tankstelle festgenommen worden. Am Freitag hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehle erlassen.

Schockanrufer zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt Carsten M. versetzte als „falscher Polizist“ Menschen in Angst und Schrecken. Mit der langen Gefängnisstrafe will der Richter ein deutliches Zeichen setzen.

Gedenken an die Opfer des Olympia-Attentats Bei den zentralen Feiern für die Opfer des palästinensischen Anschlags auf die israelische Olympiamannschaft vor 54 Jahren mahnen die Rednerinnen, den Antisemitismus in jeder Form zu bekämpfen.

WEITERE NACHRICHTEN

SZ-Serie „Insight Flughafen“: Wie der Zoll Schmuggler enttarnt (SZ Plus)

Bauarbeiten bei Pasing: S-Bahn-Stammstrecke eine Woche stark eingeschränkt

Streit am Busbahnhof: Mann mit Stichwaffe verletzt

Pasing: Drei Männer überfallen Zoogeschäft

MÜNCHEN ERLESEN

Wasservögel : „Es gibt keinen einzigen Grund, Enten zu füttern“ Warum gut gemeinte Brotstücke den idealen Nährboden für Krankheiten schaffen, was das Füttern von Wasservögeln mit Kartoffelchips zu tun hat – und Tipps, wie man den Tieren trotzdem nahe sein kann. SZ Plus Interview von Johanna Feckl ...

Ein Urlaubstag in Pasing-Obermenzing : An der kleinen Schwester der Isar zum kleinen Bruder des Englischen Gartens Die Würm verbindet im Münchner Westen zwei sehr unterschiedliche Viertel aufs Idyllischste. Hier ist im Kleinen geboten, womit auch das große München punktet. SZ Plus Von Andrea Schlaier und Johannes Simon (Fotos) ...

UNSER KULTURTIPP

Kreative Musik in München : Junge, innovative Klassik: Die Höhepunkte des Hidalgo Festivals Musik in völliger Dunkelheit und ein Konzert im Bettenhaus: Das Hidalgo Festival in München verspricht erneut intensive Erlebnisse – das Motto in diesem Jahr: Pause. Erfahrbar zum Beispiel bei einer „Kunstpause to go“. Von Jutta Czeguhn ...

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