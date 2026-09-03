Wie sich die Benefizwanderung „Löwenmarsch“ für Siko-Geschäftsführer Benedikt Franke anfühlt, wer hinter dem Brandanschlag auf die Rüstungsfirmen stecken könnte, was die Firmen herstellen und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Nach einer Siko habe ich genauso wunde Füße wie nach dem Löwenmarsch“ Zum fünften Mal marschiert der Vize-Chef und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz, Benedikt Franke, bei der Benefizwanderung „Löwenmarsch“ mit: 100 Kilometer in 24 Stunden. Über den inneren Frieden beim Wandern und Tipps gegen Blasen. (SZ Plus)

Sie warfen die Brandsätze aus einem Auto heraus Nach dem mutmaßlichen Anschlag in der Nacht auf Donnerstag nimmt die Polizei zwei verdächtige Bulgaren fest – ein politisches Motiv wird geprüft.

Diese beiden Rüstungsfirmen waren womöglich Ziel des Brandanschlags Vor den Münchner Unternehmen Rohde & Schwarz und Helsing wurden in der Nacht auf Donnerstag Brandsätze geworfen. Was die Firmen herstellen und in welche Projekte sie involviert sind. (SZ Plus)

Kellner will Streit schlichten und wird mit Messer attackiert Auf dem Heimweg wurde der 29-Jährige laut Polizei von einem Mann mit einem Stich in den Oberkörper schwer verletzt. Der Täter konnte flüchten.

WEITERE NACHRICHTEN

Sexismus-Debatte ums Oktoberfest: Wie das Teufelsrad immer wieder umgestaltet wurde (SZ Plus)

Obergiesing: Vom Armenhaus zur Lehrküche: Die Volkshochschule kehrt ins St.-Martin-Spital zurück

Tat von Mitte Juli: Gewalttat an der „Motorworld“: Polizei nimmt dritten Verdächtigen fest

Open-Air im Olympiapark München: Ausklang mit großen Gefühlen: Das Finale des Superbloom-Festivals (SZ Plus)

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : War der Schuss der Polizei auf einen 14-Jährigen unvermeidbar? Darum geht es in dieser Folge des SZ-Podcasts „Hey München“. Außerdem sprechen die Hosts über einen weltberühmten Ort in der Stadt, den kaum ein Münchner kennt und der womöglich vor dem Aus steht. Von Franziska Peer ...

MÜNCHEN ERLESEN

Netzwerken mit Heavy Metal : „Wären alle Menschen Metal-Fans, wäre die Welt garantiert eine bessere“ Sie sehen düster aus, schreien sich bei Konzerten die Seele aus dem Leib. Über ihre Leidenschaft zu harter Musik haben sie sich gefunden. Doch die Mitglieder des „Metal Business Club“ verbindet noch mehr. SZ Plus Von Karina Jais ...

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Die Türsteher des Flaschenwesens Pfandautomaten stehen für den guten Geist des deutschen Recyclingsystems. Aber sie sind wählerisch und streng wie eine Club-Tür: Denn nur sie entscheiden, wer reinkommt. SZ Plus Kolumne von Lillian Ikulumet ...

UNSER KULTURTIPP

Der Maler Wilhelm Sasnal : Keiner malt die Leerstellen des Alltags so wie er Der polnische Maler Wilhelm Sasnal ist bekannt für seine politischen und gesellschaftskritischen Themen. Im Espace in München zeigt er eine andere Seite seines Werks. SZ Plus Von Evelyn Vogel ...

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