DER TAG IN MÜNCHEN
„Nach einer Siko habe ich genauso wunde Füße wie nach dem Löwenmarsch“ Zum fünften Mal marschiert der Vize-Chef und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz, Benedikt Franke, bei der Benefizwanderung „Löwenmarsch“ mit: 100 Kilometer in 24 Stunden. Über den inneren Frieden beim Wandern und Tipps gegen Blasen. (SZ Plus)
Sie warfen die Brandsätze aus einem Auto heraus Nach dem mutmaßlichen Anschlag in der Nacht auf Donnerstag nimmt die Polizei zwei verdächtige Bulgaren fest – ein politisches Motiv wird geprüft.
Diese beiden Rüstungsfirmen waren womöglich Ziel des Brandanschlags Vor den Münchner Unternehmen Rohde & Schwarz und Helsing wurden in der Nacht auf Donnerstag Brandsätze geworfen. Was die Firmen herstellen und in welche Projekte sie involviert sind. (SZ Plus)
Kellner will Streit schlichten und wird mit Messer attackiert Auf dem Heimweg wurde der 29-Jährige laut Polizei von einem Mann mit einem Stich in den Oberkörper schwer verletzt. Der Täter konnte flüchten.
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Tat von Mitte Juli: Gewalttat an der „Motorworld“: Polizei nimmt dritten Verdächtigen fest
Open-Air im Olympiapark München: Ausklang mit großen Gefühlen: Das Finale des Superbloom-Festivals (SZ Plus)
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